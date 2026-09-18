В Воронеже явка на выборах выросла в пять раз за счет досрочного голосования

Девятидневное досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ увеличило явку в Воронеже более чем в пять раз. Согласно данным государственной автоматизированной системы «Выборы», к 15:00 первого дня голосования 17 сентября 2021 года в городе проголосовали почти 62 тыс. человек. В этом году к 15:00 18 сентября в голосовании приняли участие более 322 тыс. избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее заметно явка выросла в Левобережном районе. К 15:00 первого дня голосования в 2021 году там проголосовали 5,05 тыс. человек, или 3,4% избирателей. В этом году к тому же времени в голосовании приняли участие 82,5 тыс. человек, или 56,12%. По итогам трех дней выборов 2021 года явка в Левобережном районе составляла 29,63%.

Значительный рост также зафиксирован в Коминтерновском районе. Пять лет назад к 15:00 первого дня голосования на участки пришли 13 тыс. человек, или 5,56% избирателей, в этом году — почти 90 тыс., или 38,44%. По итогам выборов 2021 года явка в Коминтерновском районе составляла менее 30%.

В других районах Воронежа рост оказался менее значительным. В Советском районе к 15:00 18 сентября проголосовали 54,7 тыс. человек, или 33,69% избирателей, в Железнодорожном — почти 40 тыс., или 33,6%, в Ленинском — 24,7 тыс., или 26,5%, в Центральном — немногим более 31 тыс., или 33,88%.

К 15:00 первого дня голосования в 2021 году показатели были ниже.

Пять лет назад к тому же часу Советском районе проголосовали лишь менее 13 тыс. человек, или 7,86% избирателей, в Железнодорожном — 11,2 тыс., или 9,64%, в Ленинском — 10,4 тыс., или 10,8%, в Центральном — 9,6 тыс., или 11,2%.

Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы проходило в Воронеже с 9 по 17 сентября. Власти объясняли введение этой меры необходимостью обеспечить безопасность избирателей.

Политолог Владимир Слатинов ранее отмечал в беседе с «Ъ-Черноземье», что продолжительное голосование также позволяет мобилизовать городской электорат.

Сергей Толмачев