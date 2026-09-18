Экс-директор тамбовского «Мостостроя» ответит в суде за уклонение от налогов на 215 млн

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора тамбовского ООО Строительное предприятие «Мостострой», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 215 млн руб. После вручения копии обвинительного заключения дело направят в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу. Об этом 17 сентября рассказали в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что бывший гендиректор предприятия отразил в налоговых декларациях за 2019—2022 годы ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 40 фирмами. В дальнейшем он «обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган, уклонившись от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) и на прибыль организаций». По данным Rusprofile, до ноября 2022 года ООО СП «Мостострой» возглавлял Василий Сивохин.

ООО СП «Мостострой» было зарегистрировано в октябре 2018 года в Тамбове и работает в сфере строительства мостов и тоннелей. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С августа 2025 года компанию возглавляет генеральный директор Григорий Назаров, который также выступает единственным учредителем с долей 100%. За все время с компанией было заключено 11 госконтрактов на общую сумму порядка 1,7 млрд руб. Крупнейший заказчик — министерство дорожной деятельности Воронежской области. В 2023 году выручка предприятия упала с 319 млн руб. до нуля. В 2024-м она составила 2,6 млн руб., а в 2025-м — 208 тыс. руб. В отношении ООО СП «Мостострой» в конце 2025 года было возбуждено производство по делу о банкротстве по иску ФНС. Сумма требований составляет 542 млн руб. В настоящее время производство приостановлено.

В прокуратуре уточнили, что в ходе расследования был возмещен ущерб в размере более 108 млн руб. Ведомство предъявило иск для взыскания с обвиняемого оставшейся суммы.

«Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество организации»,— заявили в ведомстве



Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Мостостроя возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

В начале сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу учредителя ООО «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова и бывшего генерального директора организации Николая Кузнецова. Фигурантам вменяют уклонение от уплаты свыше 64 млн руб. налога на добавленную стоимость

Денис Данилов