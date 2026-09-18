Полсотни украшений возрастом более 41 тысячи лет нашли в воронежских «Костенках»

В ходе полевых работ 2026 года на стоянке Костенки 14 (Маркина гора) под Воронежем археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН обнаружили около 50 древних украшений из раковин в культурном слое, возраст которого оценивается в 41,5–41 тыс. лет. Об этом сообщили в самом институте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран найденные в Костенках древние украшения

Фото: сайт Института истории материальной культуры РАН найденные в Костенках древние украшения

Фото: сайт Института истории материальной культуры РАН

Особый интерес представляют две морские раковины, наличие которых указывает на торговые или миграционные контакты древних обитателей Дона с южными регионами Восточной Европы. Находки сделаны в нижнем культурном слое IVw. Это один из древнейших следов присутствия Homo sapiens в данных широтах. Исследования памятника ведутся Костенковской экспедицией под руководством Андрея Синицына уже 30 лет.

«Среди находок этого сезона — две раковины морского моллюска Tritia reticulata с отверстиями для подвешивания. Еще 48 украшений изготовлены из раковин речных моллюсков Theodoxus fluviatilis и других видов. Эти раковины обитатели стоянки могли собрать непосредственно в Дону, всего в нескольких сотнях метров от своего поселения»,— рассказал руководитель раскопок, старший научный сотрудник отдела палеолита ИИМК РАН Андрей Синицын.

В середине июля «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в МГУ описали найденную в Воронежской области жемчужину возрастом 90 млн лет. Это первая достоверно описанная ископаемая жемчужина двустворчатого моллюска из меловых отложений России.

Егор Якимов