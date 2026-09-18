Сельхозорганизации Ставрополья в августе сократили реализацию зерна на 57,2%

Сельскохозяйственные организации Ставропольского края в августе 2026 года реализовали 316,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур — 42,8% от объема за август прошлого года, или на 57,2% меньше. При этом по итогам января–августа реализация этой продукции снизилась лишь на 7,7%, до 2,3382 млн тонн, следует из материалов Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В августе особенно заметно сократилась реализация пшеницы — до 237,8 тыс. тонн против 548,1 тыс. тонн годом ранее, или до 43,4% от прошлогоднего объема. При этом за восемь месяцев сельхозорганизации продали 1,7122 млн тонн пшеницы против 1,6076 млн тонн годом ранее. Таким образом, накопленная реализация выросла на 6,5%. Остатки пшеницы на конец августа составили 3,3204 млн тонн — 98,3% от уровня годом ранее.

По зерновым и зернобобовым культурам в целом остатки на конец августа составили 4,0124 млн тонн, или 96,8% от показателя на ту же дату 2025 года. В августе было реализовано 316,4 тыс. тонн против 739,7 тыс. тонн годом ранее. За январь–август реализация составила 2,3382 млн тонн против 2,5345 млн тонн годом ранее.

По кукурузе Северо-Кавказстат не публикует часть данных за 2026 год в связи с требованиями о конфиденциальности статистической информации. В августе 2025 года сельхозорганизации реализовали 0,1 тыс. тонн кукурузы, за январь–август — 78,1 тыс. тонн. Остаток на конец августа 2026 года составил 10,5 тыс. тонн, или 75,8% от уровня годом ранее.

На фоне снижения продаж зерна реализация масличных культур, напротив, выросла. В августе сельхозорганизации продали 46,2 тыс. тонн масличных против 31,8 тыс. тонн годом ранее — на 45,4% больше. За январь–август реализация увеличилась на 36,1%, до 170,6 тыс. тонн против 125,3 тыс. тонн. Однако запас масличных к концу августа составил 84,8 тыс. тонн, или 63,7% от прошлогоднего уровня.

Продажи подсолнечника в августе выросли почти в 4,8 раза — с 0,4 тыс. до 2,1 тыс. тонн. За восемь месяцев сельхозорганизации реализовали 85,9 тыс. тонн подсолнечника против 79,2 тыс. тонн годом ранее, что соответствует росту на 6,5%. Остаток на конец августа 2026 года составил 21,0 тыс. тонн, а показатель в последней колонке таблицы — 12,2% к уровню 2025 года; абсолютный объем остатка за 2025 год статистика не приводит.

Реализация овощей в августе практически не изменилась: 11,3 тыс. тонн против 11,1 тыс. тонн годом ранее, рост составил 1,5%. За январь–август реализация выросла на 3,3%, до 95,5 тыс. тонн против 92,4 тыс. тонн. Абсолютный объем остатка овощей на конец августа 2026 года статистика не публикует, при этом указывает, что показатель составил в 3,6 раза больше уровня 2025 года.

Реализация картофеля также увеличилась: в августе — до 16,8 тыс. тонн против 12,8 тыс. тонн годом ранее, или на 31,4%. За восемь месяцев сельхозорганизации продали 53,2 тыс. тонн картофеля — на 15% больше прошлогодних 46,2 тыс. тонн. При этом запасы на конец августа снизились с 6,3 тыс. до 3,8 тыс. тонн, или до 60,6% от уровня 2025 года.

Продажи овощей в августе практически не изменились: 11,3 тыс. тонн против 11,1 тыс. тонн годом ранее, рост составил 1,5%. За январь–август реализация выросла на 3,3%, до 95,5 тыс. тонн против 92,4 тыс. тонн. Остаток овощей на конец августа статистика приводит только за 2026 год; сопоставимый показатель не раскрывается, при этом указано, что объем вырос в 3,6 раза к уровню годом ранее.

Валерий Климов