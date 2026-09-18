Путин по видеосвязи открыл реконструированную ВПП аэропорта Махачкалы

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии реконструированных взлетно-посадочной полосы и командно-диспетчерского пункта аэропорта Махачкалы («Уйташ»). После реконструкции пропускная способность аэропорта должна вырасти до 4 млн пассажиров в год.

Длина ВПП составляет 3,2 км, площадь командно-диспетчерского пункта — 1,9 тыс. кв. м. В рамках проекта также реконструирован перрон на 16 воздушных судов и установлены новые светосигнальное и метеорологическое оборудование. Обновленная инфраструктура позволит аэропорту принимать воздушные суда всех типов, в том числе при сложных погодных условиях.

Кроме того, построены три рулежные дорожки, очистные сооружения, аварийно-спасательная станция и водосточно-дренажная сеть. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

В 2025 году пассажиропоток аэропорта составил 2,8 млн человек, что на 3% меньше показателя предыдущего года. В аэропорту базируются Red Wings и Nordwind.

Контракт на реконструкцию ВПП ФКУ «Ространсмодернизация» заключило с АО «Мостоотряд-99» в 2023 году. Стоимость контракта составила 12,8 млрд руб.

Валерий Климов