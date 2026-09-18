Жителям Дагестана после паводка выплатили более 3,4 млрд рублей

Почти 89 тыс. жителей Дагестана получили компенсации за ущерб от весеннего паводка, общий объем назначенных выплат превысил 3,4 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

О ходе выплат господин Рамазанов рассказал на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которое прошло под руководством главы Минприроды РФ Александра Козлова. По словам премьера, выплаты назначены 88,8 тыс. граждан.

Паводок в Дагестане произошел после сильных дождей 28 марта и 4–5 апреля. В республике было подтоплено 9,8 тыс. жилых домов, около 8 тыс. из них признаны поврежденными. В результате наводнения погибли шесть человек, более 6,2 тыс. жителей пострадали.

Режим ЧС федерального уровня из-за последствий паводка был введен в Дагестане и Чечне.

Валерий Климов