В Ростове ко Дню города восстановили мозаичное панно времен СССР

Накануне Дня города Ростова-на-Дону на фасаде бизнес-центра «Балканы» состоялось торжественное открытие мозаичного панно «Балканы», которое в советское время украшало одноименный ресторан в историческом центре столицы региона. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили представители волонтерского движения «Том Сойер Фест», по инициативе которого было восстановлено произведение искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото Дарья Максимович (слева) и Марина Яблонская

Фото: Нина Михайлова На фото Дарья Максимович (слева) и Марина Яблонская

Фото: Нина Михайлова

Как рассказала организатор движения «Том Сойер Фест» в Ростове-на-Дону Дарья Максимович, в процессе восстановления участвовали более 200 волонтеров из городов Дона и других субъектов РФ. «Панно — это 22 квадратных метра на тему дружбы народов: мужчина и женщина в национальных костюмах на фоне цветущей яблони, гор и солнца. Для создания композиции мастера использовали сочетание советской и итальянской смальты, матового и глянцевого стекла. Панно украшало вход в ресторан. В 1990-е он закрылся, здание пришло в упадок, мозаика оказалась под слоями граффити. В 2023-м наши волонтеры решили вернуть произведение искусства в городскую среду», — пояснила Дарья Максимович.

Она добавила, что сумма затрат на реставрацию и материалы составила около 1 млн руб. Финансовую поддержку оказали крупные федеральные бренды и предприятия региона. Во время работ 40 плит общим весом более двух тонн сняли со стены аварийного здания, перевезли в мастерскую реставратора-мозаичиста Марины Яблонской. По ее словам, с каждой плиты сначала снимали кальку, затем полностью разбирали и переносили на новое основание, используя советскую смальту.

Восстановленное панно станет частью туристического маршрута по ростовским мозаикам — наряду с уже восстановленными волонтерами фонтаном «Лира» и мозаичной скульптурой «Рыбка и волна».

Владимир Андреев