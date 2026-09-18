В Ставропольском крае явка на выборах к 15:00 составила 18,4%

В Ставропольском крае явка на выборах депутатов Госдумы и краевой думы к 15:00 18 сентября составила 18,4%, или почти 350 тыс. избирателей. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Ставропольского края Сергей Тарасов на площадке Медиацентра.

По словам господина Тарасова, наиболее активно избиратели голосовали в первые два часа после открытия участков. После начала рабочего дня интенсивность голосования снизилась. Участки в первый день работы закрываются в 20:00.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и Думы Ставропольского края восьмого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Валерий Климов