В Ростове из-за реконструкции ливнеки изменили маршруты автобусов

Из-за реконструкции ливневки в Ростове-на-Дону изменили схему движения автобусов № 17а, 55, 67, 67а, 71 и 73. Одновременно введены ограничения движения на ряде участков: на северной проезжей части улицы Еременко (от дома 105 до проспекта Солженицына), на западной проезжей части проспекта Солженицына (от улицы Еременко до улицы Доватора), а также на пересечениях проспекта Солженицына с улицей Доватора и улиц Жданова и Ткачева, сообщили в Ростовском городском транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Маршрут автобуса №17а («мкр. Левенцовский — Ц. Рынок») и № 67 («мкр. Левенцовский — пр. Сельмаш», в направлении мкр. Левенцовский») проложен по схеме: ул. Еременко — пр. Маршала Жукова — ул. Ткачева — пр. Солженицына — ул. Еременко.

Автобусы №71 («Ц. Рынок — мкр. Левенцовский») и № 55 («мкр. Левенцовский — пос. Александровка») следуют по пути: ул. Еременко — пр. Маршала Жукова — ул. Ткачева — пр. Солженицына — разворот в створе ул. Еременко — далее по пр. Солженицына — ул. Ткачева — пр. Маршала Жукова — ул. Еременко, после чего продолжают движение согласно маршруту.

Автобус № 67а («мкр. Левенцовский — пр. Сельмаш») движется по направлению: ул. Еременко — пр. Маршала Жукова — ул. Ткачева — пр. Солженицына — ул. Еременко и далее по маршруту.

Автобус №73 («ЖК «Западная резиденция» — ул. Портовая», в обоих направлениях) следует по схеме: ул. Еременко — пр. Маршала Жукова — ул. Жданова — разворот в створе пр. Солженицына — затем обратно по ул. Жданова — пр. Маршала Жукова — ул. Доватора, далее — по установленному маршруту.

Горожанам рекомендуется учитывать изменения при планировании передвижения по городу.

Мария Хоперская