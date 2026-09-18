100-летняя жительница Ставрополья проголосовала на выборах на дому

Столетняя жительница поселка Новоульяновский Клавдия Куква проголосовала на выборах на дому. Об этом сообщается в канале Избиркома Ставропольского края в мессенджере Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирком Ставропольского края Фото: Избирком Ставропольского края

Члены участковой избирательной комиссии №354 приехали к Клавдии Кукве домой, чтобы она смогла принять участие в голосовании. В феврале 2026 года жительница отметила 100-летний юбилей.

Клавдия Куква — жительница Георгиевского округа. В сообщении избиркома отмечается, что, несмотря на возраст, она продолжает участвовать в выборах.

Валерий Климов