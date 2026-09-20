Без права на дубль

Более 20 лет назад сход ледника Колка стал одной из самых тяжелых природных катастроф современной России. Трагедия унесла жизни более 120 человек, среди них — съемочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Но история Кармадона — не только о гибели известного артиста и режиссера. Это пример того, как редкое природное явление, слабая изученность горных рисков и человеческая уязвимость перед стихией сложились в катастрофу национального масштаба. Подробности — в материале «Ъ-Кавказ».



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20 сентября 2002 года Кармадонское ущелье в Северной Осетии за считанные минуты превратилось в зону катастрофы. С ледника Колка, расположенного в районе Казбекско-Джимарайского массива, сорвалась огромная ледово-каменная масса. Поток, вобравший в себя лед, воду, камни, грунт и обломки скал, прошел по долине реки Геналдон и накрыл Нижний Кармадон.

По разным оценкам, объем сошедшей массы составлял десятки миллионов кубометров. Скорость движения потока могла достигать 150–200 км/ч. Для людей, находившихся в ущелье, это означало отсутствие шансов на эвакуацию: от момента схода до разрушения населенных и туристических объектов прошло слишком мало времени.

Под удар попали базы отдыха, дороги, строения, транспорт, люди, оказавшиеся в тот день в ущелье. Среди них была съемочная группа фильма «Связной» — режиссерского проекта Сергея Бодрова-младшего. После съемок в горах группа возвращалась обратно, когда Кармадон оказался перекрыт гигантским ледово-каменным завалом. Бодрову было 30 лет. Его гибель стала символом трагедии, но масштаб катастрофы был гораздо шире: погибшими и пропавшими без вести считаются более 120 человек.

Тела большинства так и не были найдены. Это обстоятельство стало одной из самых тяжелых особенностей Кармадона: для многих семей трагедия не завершилась похоронами, а превратилась в многолетнее ожидание, надежду и невозможность поставить точку.

Почему сошла Колка

Ледник Колка и до 2002 года считался нестабильным. Историки и гляциологи указывают, что крупные подвижки здесь происходили и ранее. Особенно часто вспоминают катастрофу 1902 года, когда сход ледника также привел к массовым жертвам. В 1969 году Колка вновь активизировалась, однако тогда процесс развивался медленнее и позволил избежать сопоставимых последствий.

События 2002 года оказались иными по характеру. Это был не обычный ледниковый паводок и не постепенное наступление ледника, а катастрофический выброс ледово-каменной массы. Ученые до сих пор обсуждают механизм произошедшего. Среди возможных факторов называют обрушение висячих ледников и скальных массивов, скопление талой воды, особенности рельефа, сейсмическую активность, а также геотермальные и газовые процессы в районе Казбека.

Главная сложность состоит в том, что катастрофа такого типа формируется не одним фактором, а их сочетанием. Ледник мог долго накапливать внутреннее напряжение, быть ослабленным водой и подвижками пород, а затем получить импульс от обвала. В результате произошел резкий срыв, после которого масса льда и камня начала двигаться как высокоскоростной селевой поток.

Для науки Колка стала трагическим примером так называемой пульсирующей ледниковой системы. Такие ледники способны десятилетиями вести себя относительно спокойно, а затем внезапно переходить в фазу резкого движения. Прогнозировать подобные события особенно трудно: внешне ледник может не демонстрировать признаков неминуемой катастрофы, понятных неспециалистам.

Поиски в ледяной стене

Спасательная операция в Кармадонском ущелье началась почти сразу после сообщения о катастрофе. В район были направлены подразделения МЧС, военные, спасатели, кинологи, техника. Однако условия поиска были чрезвычайно сложными. Ущелье оказалось заполнено многометровой массой льда, камней и грязи. На отдельных участках толщина завала достигала десятков метров.

Одним из главных направлений поисков стал Кармадонский тоннель. Родные и спасатели надеялись, что часть людей могла укрыться внутри или оказаться заблокированной в транспортных средствах. Тоннель обследовали, к нему пытались пробиться, бурили скважины, использовали геофизические методы, но надежды на спасение живых постепенно таяли.

Сложность заключалась не только в толщине завалов. Ледово-каменная масса продолжала оставаться нестабильной: были риски вторичных обвалов, подвижек, образования водяных карманов. Работы велись в условиях холода, грязи, ограниченной видимости и постоянной угрозы для самих спасателей. Поиски продолжались долго, но обнаружить удалось лишь небольшую часть погибших.

Для родственников пропавших Кармадон стал пространством бесконечного возвращения. Люди приезжали в ущелье, участвовали в поисках, добивались продолжения работ, просили не закрывать операцию. Но природная катастрофа фактически лишила их самого важного — возможности проститься.

Сергей Бодров как символ

Присутствие Сергея Бодрова-младшего среди погибших сделало Кармадонскую трагедию событием, которое переживала вся страна. К началу 2000-х Бодров был не просто популярным актером. После фильмов «Брат» и «Брат 2» он воспринимался как один из главных героев постсоветского поколения — человек с узнаваемой интонацией, спокойной силой и внутренней честностью, которую зрители считывали как личную.

В Кармадоне он снимал фильм «Связной» — свою вторую режиссерскую работу после «Сестер». Съемочная группа приехала в Северную Осетию для работы над сценами картины. Вечером 20 сентября она оказалась в ущелье, когда произошел сход ледника. Вместе с Бодровым пропали актеры, операторы, технические специалисты, водители, местные жители, сопровождавшие съемочный процесс.

За прошедшие годы образ Бодрова во многом заслонил собой остальную статистику трагедии. Это естественно для массовой памяти: общество часто запоминает катастрофу через имя человека, которого знали миллионы.

Но в случае Кармадона важно не потерять за этим десятки других судеб — работников баз отдыха, местных жителей, туристов, членов съемочной группы, людей, чьи имена менее известны, но чьи семьи пережили такую же потерю.

Кармадон стал последней точкой биографии Бодрова и одновременно частью культурной мифологии 2000-х. Он остался в памяти зрителей молодым — без старения, компромиссов и поздних ролей. Отсюда и особая сила этого образа: трагедия оборвала не только человеческую жизнь, но и творческую траекторию, которая могла изменить российское кино.

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Цена неподготовленности

После катастрофы неизбежно возник вопрос: можно ли было ее предотвратить или хотя бы уменьшить число жертв. Однозначного ответа нет. Сход Колки был чрезвычайно быстрым и мощным, а его точное время заранее никто не прогнозировал. Однако сама история ледника, уже известного крупными подвижками, заставляла говорить о необходимости более серьезного мониторинга.

Горные территории Северного Кавказа традиционно сочетают рекреационную привлекательность и природную опасность. Турбазы, дороги, населенные пункты, маршруты, съемочные площадки и хозяйственные объекты часто расположены в долинах рек и ущельях — именно там, куда в случае катастрофы устремляются селевые и ледниковые потоки. При этом память о прошлых сходах со временем стирается, а риск воспринимается как абстрактный.

Кармадон показал, что для таких территорий важны не только предупреждающие таблички и общие знания о «горной опасности», а системная работа: наблюдение за ледниками, дистанционный мониторинг, карты опасных зон, ограничения на строительство и пребывание людей в потенциально поражаемых участках, оперативная связь и понятные регламенты эвакуации.

После 2002 года внимание к ледниковым рискам на Кавказе выросло. Ученые стали активнее исследовать район Колки, использовать спутниковые данные, проводить экспедиции, анализировать состояние склонов и ледников. Но проблема остается шире одного ущелья. Потепление климата, деградация мерзлоты, изменение режима осадков и таяния ледников повышают нестабильность горных систем. Это не означает, что катастрофы, подобные Кармадону, станут регулярными, но означает, что старые представления о безопасности горных районов нуждаются в пересмотре.

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Северный Кавказ и новая карта рисков

Для Северного Кавказа тема природных угроз особенно чувствительна. Регион активно развивает туризм: горнолыжные курорты, альпинистские маршруты, экологические тропы, гостиничная инфраструктура, автомобильные дороги в высокогорье. Это создает рабочие места и инвестиции, но одновременно увеличивает число людей, которые оказываются в зонах потенциальной опасности.

Кармадонская трагедия — аргумент в пользу того, что туристическое развитие не может идти отдельно от геологической и гляциологической экспертизы. Любой проект в горной местности должен отвечать не только на вопрос, сколько туристов он привлечет, но и на вопрос, что произойдет при селе, обвале, паводке, лавине или резкой подвижке ледника.

В мировой практике горные территории давно живут с системой риск-менеджмента: опасные зоны классифицируются, маршруты закрываются при угрозе, ледники и склоны наблюдаются с помощью датчиков и спутников, муниципалитеты имеют планы реагирования. Для Кавказа такая система также необходима, особенно с учетом роста турпотока.

Проблема в том, что природные катастрофы с длинным интервалом повторяемости плохо вписываются в административную логику. Если событие происходит раз в несколько десятилетий, чиновникам, бизнесу и жителям трудно постоянно учитывать его в повседневных решениях. Но именно такие события и оказываются самыми разрушительными: они приходят тогда, когда к ним уже перестали относиться как к реальности.

Память, которая не должна быть только трауром

Сегодня Кармадонское ущелье — место памяти. Сюда приезжают родственники погибших, поклонники Сергея Бодрова, туристы, журналисты. Здесь установлены памятные знаки, звучат имена погибших, проходят траурные мероприятия. Для многих россиян 20 сентября остается датой, связанной с ощущением внезапной и несправедливой потери.

Но память о Кармадоне не должна сводиться только к ежегодному трауру. Ее практический смысл — в том, чтобы трагедия изменила отношение к горам. В массовом сознании горы часто романтизируются: красота, высота, свобода, приключение. Кармадон напоминает о другой стороне — о масштабе природных процессов, которые человек не может остановить, но обязан учитывать.

Тат Гаспарян