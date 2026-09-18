Приговор экс-начальнику отделения МВД в Таганроге оставлен без изменения

Четвертый кассационный суд оставил без изменения приговор по делу экс-начальника отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере ОЭБиПК УМВД России по Таганрогу Дмитрия Быкова. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Дмитрий Быков был осужден в начале этого года Таганрогским городским судом к трем годам колонии общего режима за посредничество при передаче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Приговор в кассационном порядке был обжалован стороной обвинения.

По версии следствия, в январе 2025 года начальник таганрогского отдела камеральных проверок №1 ИФНС России Нелли-Мария Рябуха через полицейского Дмитрия Быкова получила от представителя коммерческой организации 1 млн руб. за снижение суммы налоговой недоимки, планируемой к доначислению по результатам проведенной камеральной проверки.

Ранее Четвертый кассационный суд оставил без изменения приговор осужденной по этому же делу Нелли-Марии Рябухе.

Кристина Федичкина