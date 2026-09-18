Затраты на охрану природы Дона планируется увеличить на 14,2% до 1,6 млрд рублей

Ростовская область планирует направить порядка 1,6 млрд рублей на природоохранные мероприятия в 2027 году, сообщает РБК Ростов со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона. Объем финансирования вырастет на 14,2 % по сравнению с уровнем 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства предусмотрены госпрограммой «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и нацелены на снижение антропогенной нагрузки на экосистемы региона. В рамках ежегодного финансирования реализуются ключевые направления: восстановление лесов, управление водными ресурсами, охрана атмосферного воздуха, обращение с отходами, развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также экологическое просвещение.

В 2026 году впервые выделено финансирование на развитие объектов лесного семеноводства и питомников, а также на закупку специализированной техники — тракторов, культиваторов, сеялок и иного оборудования. В рамках проекта «Сохранение лесов» регион приобрёл восемь тракторов для лесовосстановления и две пожарные автоцистерны. До конца года ожидается поставка 62 комплектов средств индивидуальной защиты для лесных пожарных и 239 спальных мешков, уточнили в минприроды.

Мария Хоперская