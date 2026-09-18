Две строительные компании стали резидентами ТОР Ростовской области

В 2026 году статус резидента территорий опережающего развития (ТОР) Ростовской области получили две компании строительной отрасли: ООО «РостЛес» (Гуково), специализирующееся на производстве шлакобетонных блоков, и ООО «Индустрия С» (Зверево), выпускающее щебень еврофракции. Еще три компании ведут работу по получению этого статуса, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство экономического развития региона.

Названия претендентов на статус резидентов ТОР и направления их деятельности пока не раскрываются.

Сейчас в трех ТОР Ростовской области — «Гуково», «Зверево» и «Донецк» — работают 25 резидентов. Это на 26 % меньше показателя 2024 года, когда число резидентов составляло 34 компании.

По данным на конец 2025 года, в ТОР региона было зарегистрировано 29 предприятий: 10 компаний в ТОР «Гуково», 11 — в ТОР «Донецк» и 8 — в ТОР «Зверево».

Мария Хоперская