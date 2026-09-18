В Азове ввели режим ЧС из-за повреждений после атаки БПЛА

В Азове (Ростовская область) ввели режим чрезвычайной ситуации на территории, пострадавшей в результате массированной атаки дронов в ночь на 18 сентября. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» глава города Иван Головнев.

По словам градоначальника, создана комиссия по оценке ущерба, а также развернут штаб по приему заявлений на оказание материальной помощи.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Батайске после налета БПЛА повреждения получило остекление частного дома. В Азове обломки повредили остекление, кровли и заборы пяти частных домов, а также четыре автомобиля. В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, ведущие к домам, подача газа приостановлена, угрозы нет. В двух местах произошел обрыв электропроводов. В Неклиновском районе повреждена кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов и четыре автомобиля.

Мария Хоперская