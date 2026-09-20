С бизнеса сдули пену

Введение новых ограничений на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в Ростовской области с 1 января 2027 года может привести к краткосрочным издержкам бизнеса примерно в 170,6 млн руб. Такой расчет содержится в заключении об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) проекта областного закона, опубликованном 16 сентября. При этом представители бизнеса и экспертного сообщества указывают, что последствия регулирования могут оказаться более существенными, чем предполагают расчеты региональных властей, поскольку для части специализированных магазинов речь идет не об изменении ассортимента, а о необходимости фактически менять бизнес-модель.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Проект закона подготовлен департаментом потребительского рынка Ростовской области. Документ предусматривает, что продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общепита будет разрешена только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Одновременно предлагается запретить розлив пива и других перечисленных напитков из транспортной в потребительскую тару в стационарных торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах.

Таким образом, наиболее заметные изменения затронут два формата. Первый — специализированные магазины разливного пива и аналогичной продукции в жилых домах. Второй — заведения, которые формально работают в сфере общепита, но совмещают продажу напитков навынос с возможностью употреблять их на месте.

Согласно заключению министерства экономического развития Ростовской области, под действие новых требований могут попасть около 1,5 тыс. хозяйствующих субъектов. Средние издержки одного бизнеса из-за временного прекращения реализации отдельных видов продукции, изменения ассортимента и формата работы оцениваются в 94,4 тыс. руб. Совокупные издержки простоя, по расчетам ведомства, составят 141,61 млн руб.

Еще 28,97 млн руб. приходятся на альтернативные издержки — возможную недополученную прибыль предприятий, которые реализуют пиво и другие перечисленные напитки в стационарных торговых объектах в многоквартирных домах. В среднем этот показатель оценивается в 19,3 тыс. руб. на одного хозяйствующего субъекта.

В сумме оцененные в документе краткосрочные издержки составляют около 170,6 млн руб. При этом региональное минэкономразвития исходит из того, что в последующие годы существенных финансовых потерь не возникнет. Предполагается, что бизнес сможет адаптироваться к новым требованиям, скорректировать ассортимент и формат работы либо перенести деятельность в другие помещения.

Необходимость введения ограничений разработчик связывает с ростом числа обращений граждан по поводу нарушений при продаже алкоголя. По приведенным в ОРВ данным, в первом квартале 2026 года более 80% таких обращений были связаны с реализацией пивных напитков в розлив.

За тот же период в Ростовской области было изъято 1,5 тыс. литров пива без документов, в том числе 800 литров — в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

Заявленные цели регулирования — борьба с нелегальным рынком пива и других слабоалкогольных напитков, а также снижение нарушений общественного порядка во дворах многоквартирных домов. Предполагается, что поставленные цели будут достигнуты к 2027 году, после чего требования должны действовать на постоянной основе.

При этом, как следует из заключения, большинство участников публичных консультаций сочли, что проект не позволит в полной мере решить существующие проблемы. Дополнительные публичные консультации минэкономразвития при этом не проводились.

Региональные власти ссылаются на практику других субъектов РФ. Аналогичные ограничения на продажу пива и слабоалкогольных напитков при оказании услуг общепита уже введены в Ленинградской и Волгоградской областях, Татарстане и Башкирии. Ограничения на розлив алкоголя в объектах, расположенных в многоквартирных домах, действуют, в частности, в Липецкой и Амурской областях.

Минэкономразвития Ростовской области согласилось с представленными разработчиком расчетами издержек и указало, что предлагаемые ограничения являются соразмерными поставленным целям.

Предприниматели же обращают внимание на другую сторону вопроса — экономику специализированных точек.

Основатель ресторанов «Цена Качества» Алексей Пишков считает, что перенос части спроса из специализированных магазинов в рестораны и бары не обязательно позволит бизнесу компенсировать выпадающие продажи.

«Не наш контингент, не просчитывали и не ожидаем высокой прибыли. Поскольку люди, посещавшие такие заведения, вряд ли пойдут в рестораны. На некую прибыль могут рассчитывать бары, но опять же там напитки будут куда дороже, чем в розничной сети»,— говорит господин Пишков.

По его словам, отдельный вопрос — экономика баров в новых жилых комплексах. «Если бары будут открывать в новых ЖК, там будет дороже. Такие бары, чтобы получить ощутимую прибыль, должны будут работать в круглосуточном режиме, а не несколько вечерних часов»,— отмечает Алексей Пишков.

Эксперт в области алкогольного регулирования Дмитрий Терентьев обращает внимание, прежде, всего на содержание самого законопроекта. По его оценке, в документе есть вопросы к юридической технике.

«Я вижу недоработку в юридической технике документа и надеюсь, что к моменту принятия закона исправят неточность»,— говорит господин Терентьев. По его словам, в ч. 5 ст. 9.2 законопроекта говорится только о пиве и пивных напитках, тогда как в п. 6 той же статьи речь идет обо всем наборе нелицензируемой алкогольной продукции — пиве, пивных напитках, сидре, пуаре и медовухе.

Эксперт также обращает внимание на конструкцию регулирования общепита. «Мы видим, что пивные магазины в жилых домах будут запрещены, а также под запрет попадут заведения, в которых совмещаются продажа на вынос и наличие столиков для употребления на месте»,— отмечает он.

По мнению господина Терентьева, это может создать вопрос о разграничении форматов. «Я вижу эту меру как пресловутую борьбу с наливайками. Лицензия на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху не требуется, поэтому продажа возможна без уведомления государства»,— говорит эксперт.

При этом сам по себе статус объекта общепита, по его мнению, не всегда дает понятный ответ на вопрос о том, чем такой объект отличается от магазина разливного пива.

«Мне непонятно, правда, чем буфет отличается от формата “пивной наливайки”: столики такие же, каких-то особых требований к кухне формат буфета не предполагает»,— отмечает господин Терентьев. В результате, по его оценке, законопроект сначала допускает продажу в буфете, а затем устанавливает ограничения, что может создавать неоднозначность при применении нормы.

Отдельные вопросы у эксперта возникают к оценке экономических последствий.

«Что касается расчета реальных затрат бизнеса, которые приводит департамент потребительского рынка Ростовской области, то вообще непонятно, какой методикой они пользовались»,— говорит господин Терентьев.

По его оценке, если под запрет действительно попадают около 1,5 тыс. пивных магазинов в жилых домах, для части из них последствия могут быть существенно серьезнее временного простоя.

«Обычно пивные магазины продают только пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху и сопутствующую снековую продукцию. Запрет продажи пива и других подобных продуктов делает невозможным бизнес, который там открыт»,— считает эксперт.

В этой связи он ставит под сомнение и приведенную в ОРВ оценку альтернативных издержек в размере 19,3 тыс. руб. на предприятие.

«Абсолютно непонятно, откуда взята эта цифра, и за какой период предприятия продают пиво на 19,3 тыс. рублей, так как основная выручка приходится именно на напитки»,— говорит господин Терентьев.

По его мнению, в случае принятия закона фактический эффект может проявиться не только в виде временных расходов на перестройку бизнеса.

«Боюсь, при принятии данного законопроекта регион увидит не краткосрочные издержки бизнеса в размере 170,6 млн руб., а закрытие 1,5 тыс. точек, и лишь единицы откроются в других местах»,— считает эксперт.

Проблемой при этом он называет дефицит подходящих помещений. Таким образом, главный вопрос для рынка заключается не столько в размере первоначальных 170,6 млн руб., сколько в том, что именно власти считают временными издержками, а что — устойчивым изменением структуры рынка.

Окончательная оценка эффекта регулирования будет зависеть от содержания принятой редакции закона, порядка ее правоприменения и того, какие именно форматы торговли региональные органы будут считать соответствующими новым требованиям.

Наталья Белоштейн