В день города ростовчане бесплатно отправят 1 тысячу открыток с портретом Андрея Байкова

В Ростове-на-Дону администрация города и Почта России проведут совместную акцию по бесплатной отправке 1 тыс. открыток с графическим портретом Андрея Байкова, который во второй половине XIX занимал в донской столице пост городского головы. Об этом сообщила пресс-служба Почты России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Почты России Фото: Пресс-служба Почты России

В компании уточнили, что праздничная акция посткроссинга в честь Дня города и 195-летия Андрея Байкова пройдет у входа в городской парк культуры и отдыха им. М. Горького, рядом с новым туристско-информационным центром Ростова-на-Дону.

В пресс-службе пояснили, что специально для этого события был подготовлен ограниченный тираж открыток. На каждой из них сотрудники почты поставят оттиск переводного штемпеля — «С Днем города Ростова-на-Дону». «Жители города и его гости смогут бесплатно отправить открытку в любой город нашей страны»,— подчеркнули в компании.

Владимир Андреев