Прошлись по частному сектору

Ночью в Ростовской области при падении обломков БПЛА повреждены пять частных домов, четыре автомобиля, газовые трубы и электроподстанция в Азове, восемь многоквартирных домов и четыре автомобиля в Неклиновском районе, а также остекление частного дома в Батайске. За ночь, по данным главы региона Юрия Слюсаря, были уничтожены более 50 беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбивали над Батайском, Таганрогом, Ростовом-на-Дону и пятью районами региона — Азовским, Мясниковским, Аксайским, Каменским и Матвеево-Курганским.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности для южной части Ростовской области объявили 17 сентября около 18:00. Первые сообщения об уничтоженных беспилотниках в Азове появились после полуночи — в 00:23 муниципальные власти сообщили о сбитых БПЛА над городом. Режим беспилотной опасности отменили в 07:46.

Жители Азова рассказывали о нескольких громких взрывах в городе. «Началось около 00:00. Отчетливо слышала три взрыва, очень громко было где-то рядом с нами. Хорошо, окна закрыты. Разбудила маму. Выключила всю технику из розеток. Такое чувство, что летали по всему Азову. До утра так и не уснули»,— рассказала «Ъ-Ростов» жительница города Алла Белоштанько.

Другой житель Азова, Игорь Василенко сообщил о повреждениях в соседнем доме и перебоях с электроснабжением. «У соседа стекла повылетали в доме. Пока никто ничего не говорил о ремонте. У друзей света нет с ночи. Говорят, паниковать не стоит, но как привыкнуть к такому?»,— рассказал он.

Утром последствия атаки стали основанием для введения в Азове локального режима чрезвычайной ситуации. О соответствующем решении в 11:00 сообщил глава города Иван Головнев.

«В городе объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации. Он затронул территорию с пострадавшими от обломков БПЛА частными домами»,— сообщил господин Головнев.

По словам градоначальника, с раннего утра он находится на месте ЧС. В городе создали комиссию по оценке ущерба, а также развернули штаб по приему заявлений на оказание материальной помощи.

Одним из последствий падения обломков стало повреждение электросетей. Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Денис Бурыка сообщил, что была повреждена воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ.

По его словам, он лично побывал на месте происшествия. К проведению аварийно-восстановительных работ уже допущены две ремонтные бригады.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения — два часа»,— сообщил Денис Бурыка. Кроме того, в четырех домовладениях были повреждены газовые трубы, ведущие к домам. Подача газа приостановлена. По данным властей, угрозы безопасности нет.

Параллельно обследование пострадавших домов проводится в Неклиновском районе. Глава районной администрации Василий Даниленко сообщил, что после отражения воздушной атаки на территории муниципалитета нашли несколько повреждений.

«Сейчас на месте работают все необходимые службы. Муниципальная комиссия проводит обследование домовладений и фиксирует ущерб, причиненный в результате падения обломков»,— сообщил глава района.

По данным администрации, в районе повреждены кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов, а также четыре автомобиля.

По словам Василия Даниленко, фиксация повреждений необходима для того, чтобы жители, чье имущество пострадало, могли получить предусмотренную материальную помощь. Глава района также призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников.

В Батайске при падении обломков БПЛА повреждено остекление частного дома. Других подробностей о последствиях для города оперативные службы пока не сообщали.

После завершения работы экстренных служб сотрудники муниципалитетов приступят к оценке ущерба. Власти заявляют, что жителям пострадавших домовладений будет оказана необходимая помощь.

Наталья Белоштейн