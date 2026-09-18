Апелляционный суд в Ростове вынес решение по делу ЖСК «Подсолнух» в Адыгее

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону вынес решение по делу ЖСК «Подсолнух» — многолетнего долгостроя в поселке Яблоновский Республики Адыгея. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», изначально застройщик планировал построить на земельном участке в 6 соток два дома на 134 квартиры. Проект завершен не был из-за ряда нарушений, а председатель ЖСК «Подсолнух» Александр Сервицкий в 2017 году Тахтамукайским районным судом был осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 159 УК РФ).

Предметом судебных разбирательств стало право собственности на земельный участок, так как дома не были застроены и зарегистрированы. Финансовый управляющий пытался включить его в конкурсную массу для закрытия долгов перед кредиторами (по участку выступает Налоговое управление), а инвесторы — спецзастройщик «Гринтэк» и Сергей Бычков, — ставшие на сторону пайщиков, пытаются оспорить решенное судом такое право.

Решение Арбитражного суда Адыгеи постановлением апелляционного суда отменено. В удовлетворении заявления господина Хальзова суд отказал, а с самого управляющего в пользу Бычкова взыскано 10 тыс. руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины за апелляционную жалобу.

По итогам рассмотрения суд прекратил производство по жалобе предпринимателя Олега Магомадова и постановил вернуть ему 3 000 руб. государственной пошлины.

Постановление вступает в силу со дня принятия. Его можно обжаловать в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.

Константин Соловьев