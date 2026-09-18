Памфилова рассказала об угрозах членам избиркомов и их семьям

Членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы, утверждает председатель ЦИКа Элла Памфилова. Она пообещала «неизбежное наказание» тем, кто эти угрозы рассылает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госпожа Памфилова заверила, что злоумышленники обязательно «будут пойманы за руку». «Я думаю, то наказание, которое они заслуживают, оно будет неизбежно»,— сказала глава Центризбиркома на брифинге.

Сегодня по всей России открылись избирательные участки на выборах в Госдуму. Голосование проходит с 18 по 20 сентября включительно. Российские власти говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. ЦИК уверял, что на 100% обеспечил безопасность избирателей. В каждой участковой комиссии должны назначить ответственного за предотвращение провокаций.

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «В обстановке почти боевой».