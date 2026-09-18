Памфилова рассказала об угрозах членам избиркомов и их семьям
Членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы, утверждает председатель ЦИКа Элла Памфилова. Она пообещала «неизбежное наказание» тем, кто эти угрозы рассылает.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Госпожа Памфилова заверила, что злоумышленники обязательно «будут пойманы за руку». «Я думаю, то наказание, которое они заслуживают, оно будет неизбежно»,— сказала глава Центризбиркома на брифинге.
Сегодня по всей России открылись избирательные участки на выборах в Госдуму. Голосование проходит с 18 по 20 сентября включительно. Российские власти говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. ЦИК уверял, что на 100% обеспечил безопасность избирателей. В каждой участковой комиссии должны назначить ответственного за предотвращение провокаций.
О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «В обстановке почти боевой».
Шантаж, подкуп и запугивание членов избиркомов ЦИК относил к числу прогнозируемых угроз на выборах 2026 года. Ранее, в сентябре 2023 года, члены комиссий в Крыму и Севастополе получали звонки с требованиями уничтожить документацию и провести эвакуацию, а также угрозами убийством — то есть давление могло быть направлено на срыв работы комиссий через ложные распоряжения и запугивание.
Защита рассчитана и на чрезвычайные ситуации на участках. 17 сентября сообщалось, что во всех регионах прошли тренировки для членов комиссий, а участки оснастили металлодетекторами, аптечками и резервными источниками энергии; в каждой комиссии также назначили ответственного за эвакуацию, пожарную безопасность и предотвращение провокаций.
Психологическое давление ранее рассматривалось как отдельная проблема: в сентябре 2025 года ЦИК запустил бесплатную линию помощи для членов участковых комиссий после попыток вывести их из рабочего состояния и организовать провокации.