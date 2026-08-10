В Госдуме заявили о попытках подстрекательства россиян к провокациям на выборах

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства зафиксировала попытки более 15 «антироссийских эмигрантских организаций» призвать россиян к провокациям на выборах в Госдуму. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарев. Комиссия обратилась в Генпрокуратуру «для принятия мер реагирования».

Названия организаций господин Пискарев не назвал, но уточнил, что речь идет о «так называемых движениях, платформах, съездах, комитетах, форумах, проектах». Он утверждает, что организации хотят «добиться нужных их западным спонсорам моделей поведения россиян» на выборах. Они якобы призывают к разным протестным тактикам — от бойкота и порчи бюллетеней, до создания очередей на избирательных участках и выхода на публичные акции. Подстрекательства, по мнению комиссии, нацелены на «обеспечение негативного фона российских выборов» в иностранных СМИ.

Помимо этого в комиссии зафиксировали «факты дискредитации» некоторых депутатов Госдумы иностранными агентами и участниками нежелательных НПО. Речь идет об «организованных из-за рубежа негативных медиакампаниях, включая запуск онлайн-петиций и специальных сайтов», утверждают в Госдуме.

ЦИК завершил регистрацию партий на выборы в Госдуму 30 июля. Агитационная кампания на выборах стартует 22 августа. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.