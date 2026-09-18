На Ростовскую область пришлось 16,3% деловых поездок в ЮФО и СКФО

На Краснодарский край в январе—августе 2026 года пришлось 43,5% деловых поездок в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. За год доля региона увеличилась на 2,5 процентного пункта, что стало максимальным ростом среди регионов макрорегиона, сообщил «Эксперту Юг» руководитель сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков.

Ближайшей к Краснодарскому краю по объему деловых поездок стала Ростовская область с долей 16,3%. На Ставропольский край пришлось 10,4%. В совокупности на три региона пришлось 70,2% всех бизнес-бронирований в ЮФО и СКФО.

Далее в рейтинге расположились Волгоградская область с долей 7,2%, Дагестан — 5%, Крым — 4,4% и Астраханская область — 4%. Помимо Краснодарского края рост доли за год зафиксирован в Дагестане — с 4,5% до 5%, Адыгее — с 0,7% до 1,2% и Северной Осетии — с 1,8% до 2,1%.

Снижение показателя отмечено в ряде регионов. Наиболее существенно сократилась доля Волгоградской области — с 8,9% до 7,2%. В Ставропольском крае показатель снизился с 11,9% до 10,4%, в Кабардино-Балкарии — с 1,7% до 1%.