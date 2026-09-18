В пяти городах и двух районах Дона назначили нового начальника Роспотребнадзора

В Каменске-Шахтинском прошла рабочая встреча руководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгения Ковалева с главой городской администрации Александром Камоцким. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области

В ходе встречи господин Ковалев представил нового начальника территориального отдела ведомства в Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах — Дмитрия Гроо.

Стороны также обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей в городе.

Константин Соловьев