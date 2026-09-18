ТИК исключила из бюллетеня на выборах в Госдуму сочинского кандидата от «Яблока»

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Приморская исключила из бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму Владимира Атаманчука, кандидата от партии «Яблоко» по Южному одномандатному округу №54 (Сочи, федеральная территория «Сириус», Белореченский и часть Апшеронского района). Основанием стало вступившее в силу решение Краснодарского краевого суда, следует из документа, опубликованного на сайте ТИКа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Иск против Владимира Атаманчука подал его соперник по округу Андрей Титов, выдвинутый партией «Зеленые». Основанием для отмены регистрации стала предвыборная листовка, изготовленная и оплаченная из средств избирательного фонда кандидата. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщала, что агитационный материал содержал «информацию экстремистского толка». В «Яблоке» отметили, что в листовке Владимир Атаманчук, в частности, выступал за соглашение о прекращении огня и писал об «океане человеческого горя».

Накануне рассмотрения дела в суде первой инстанции Владимира Атаманчука задержали в Сочи. Из-за текста листовки в отношении него составили административный протокол о «дискредитации использования Вооруженных сил РФ». Владимир Атаманчук заявил, что формулировки в административном иске и полицейском протоколе практически совпадали.

Политический юрист Антон Тимченко рассказал, что предвыборная агитация не должна содержать признаков экстремизма. Нарушение этого требования ведет к отмене регистрации. По его словам, без изучения материалов дела оценить обстоятельства случая невозможно.

Подробнее — в материале «Ъ-Сочи» «Реакция на общественный запрос».

Дмитрий Холодный