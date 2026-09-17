«Реакция на общественный запрос»

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Приморская исполнила решение Краснодарского крайсуда и исключила из бюллетеней для голосования имя Владимира Атаманчука, жителя Сочи, который баллотировался в Госдуму от партии «Яблока». Иск о снятии кандидата подал его соперник по округу Андрей Титов («Зеленые»). Поводом стала предвыборная листовка, содержавшая «информацию экстремистского толка». Накануне суда Владимира Атаманчука задержали. Политологи считают отмену его регистрации реакцией на общественный запрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

ТИК Приморская постановила исключить из избирательных бюллетеней по Южному одномандатному округу №54 (Сочи, федеральная территория «Сириус», Белореченский район и часть Апшеронского района) сведения о кандидате в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Владимире Атаманчуке. Соответствующее решение опубликовано на сайте ТИКа.

Основанием стало решение Краснодарского краевого суда, который отменил регистрацию кандидата после иска предпринимателя Андрея Титова, выдвинутого в том же округе партией «Зеленые» (cм. «Ъ-Кубань» от 11 сентября). 13 сентября краевой суд отклонил апелляционную жалобу Владимира Атаманчука, и решение вступило в силу.

Владимир Атаманчук живет в Лазаревском районе Сочи, по образованию — врач, в настоящее время — самозанятый. На сайте избирательной комиссии Краснодарского края указано, что он трижды привлекался к уголовной ответственности по статьям о возбуждении ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ), а также о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) и о неуважении к суду (ч. 1 ст. 297 УК РФ).

Как сообщала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, Владимир Атаманчук за счет средств специального избирательного фонда заказал и оплатил агитационный материал, содержащий «информацию экстремистского толка». Материал предназначался для использования в предвыборной кампании. Его изготовление и распространение нарушало требования федерального законодательства, посчитал господин Титов.

В пресс-службе «Яблока» сообщили, что речь шла о предвыборной листовке. В ней Владимир Атаманчук, в частности, выступал за соглашение о прекращении огня и писал об «океане человеческого горя».

По данным партии, 10 сентября накануне заседания суда первой инстанции, Владимира Атаманчука задержали в Сочи. В отношении него составили административный протокол о «дискредитации использования Вооруженных сил РФ» также из-за текста листовки. По словам господина Атаманчука, формулировки в административном иске и полицейском протоколе практически совпадали.

«От других историй кандидатов "Яблока" случай Атаманчука выделяет то, что к преследованию подключилась еще и полиция. Вероятно, власти фиксировали высокий уровень поддержки Владимира Леонидовича и решили избавить провластных кандидатов от сильного конкурента»,— заявили «Ъ-Сочи» в пресс-службе партии.

Политический юрист Антон Тимченко говорит, что предвыборная агитация не должна содержать признаков экстремизма. Нарушение этого требования ведет к отмене регистрации.

«Другой вопрос в том, что определение признаков экстремизма часто связано с оценкой привлекаемых экспертов. Не изучая материалы дела, сложно говорить о случае Атаманчука более конкретно»,— добавляет спикер.

По его словам, сходство формулировок административного иска и полицейского протокола «само по себе ничего особенного не значит». У обоих процессов может быть один инициатор-заявитель, пояснил юрист.

Иную оценку ситуации дает кубанский политолог Григорий Киселев. «Человек в счет избирательного фонда изготовил и распространил прямо-таки шокирующую продукцию, содержащую ряд достаточно радикальных высказываний»,— сказал он.

По словам господина Киселева, фотографии почтовых ящиков, заполненных листовками Владимира Атаманчука, сначала появились в сочинских чатах и Telegram-каналах, затем публикации распространили крупные военные блогеры и федеральные околовоенные сообщества. «Спрос на отмену регистрации кандидата от "Яблока" исходил от жителей города и людей, непосредственно причастных к проведению СВО. Снятие кандидата произошло уже после волны негодования. Оно не имеет административной или еще какой-то подоплеки, это ожидаемая реакция на вполне справедливый общественный запрос»,— резюмирует политолог.

Андрей Куценко