«Блокадный трамвай» объехал тюрьму

Устроивших дебош на «Блокадном трамвае» троих петербуржцев, один из которых помочился с крыши вагона, суд приговорил к принудительным работам, хотя прокуратура просила посадить их в колонию. Подсудимые раскаялись, но вину в оскорблении памяти ветеранов не признали, сославшись на пьяную выходку. В прениях адвокат Владимир Исаченко выступал больше семи часов, настаивая на отсутствии доказательств того, что памятник имеет статус символа воинской славы. Ранее приглашенный гособвинением историк Баир Иринчеев призвал привлечь к ответственности за такие слова и самого защитника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургский городской суд приговорил Михаила Дмитриева, Анатолия Семенова и Ивана Трунова по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим — к году принудительных работ с удержанием части из заработной платы

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Санкт-Петербургский городской суд приговорил Михаила Дмитриева, Анатолия Семенова и Ивана Трунова по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим — к году принудительных работ с удержанием части из заработной платы

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

17 сентября Санкт-Петербургский городской суд приговорил Михаила Дмитриева, Анатолия Семенова и Ивана Трунова по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим — к году принудительных работ с удержанием части из заработной платы. Их признали виновными в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ) и в оскорблении памяти защитников Отечества группой лиц (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). При этом прокуратура потребовала для фигурантов от трех до четырех лет колонии общего режима. Инцидент произошел в ночь на 28 июля 2025 года. Тогда трое пьяных петербуржцев отломали у памятника «Блокадный трамвай» на проспекте Стачек два прожектора и табличку с номером маршрута, а один из них помочился с крыши ретровагона. Происходящее снималось на видео, которое позже широко разошлось по сети.

Однако по итогу суд, как и просила с самого начала защита, переквалифицировал обвинение, исключив статью о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), грозившую лишением свободы до пяти лет.

Адвокат Дмитриева Владимир Исаченко в прениях указывал, что подсудимые не знали о мемориальном статусе трамвая и не думали, что он является символом воинской славы России: «Как можно строить обвинение на заключении, что подсудимые знают историю? Можно ли вообще знать всю историю Великой Отечественной войны? Знать о каждом памятнике в городе?» Выступление защитника продлилось более семи часов, его коллеги же уложились примерно в 20 минут.

Объект, по его словам, официально не состоит на соответствующем учете КГИОП и отнесен к элементам благоустройства. Так, приглашенные защитой эксперты — искусствовед и культуролог — заявляли , что установка памятника в 2007 году была приурочена к 100-летию трамвайного движения в городе, а сам монумент — гражданский, а не военный. Защитник также заявил, что дело возбудили с рядом процессуальных нарушений, и посетовал, что суд уделил слишком много внимания оценкам приглашенных стороной обвинения историков, чью экспертность господин Исаченко поставил под сомнение.

Так, например, вызванный на процесс писатель, директор Военного музея Карельского перешейка и музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Баир Иринчеев настаивал, что трамвай — это именно символ воинской славы. В пользу этого, подчеркивал специалист, говорят число 900 (количество дней блокады Ленинграда) на табличке в окнах вагона и пятиконечная звезда на одной из стел рядом, а сами трамваи использовались для перевозки раненых и вывозили оборудование с заводов.

В своем Telegram-канале господин Иринчеев еще до того, как его вызвали в качестве эксперта в суд, назвал адвоката Исаченко человеком «нетрадиционной исторической ориентации» и указал на необходимость привлечь его к ответственности «за искажение правды» о Великой Отечественной войне. «Мое мнение — сторона обвинения должна оставить реплику защиты без внимания»,— написал он.

Адвокат Трунова Вадим Мурашев просил учесть положительную характеристику подзащитного, наличие чистосердечного признания, благотворительную и волонтерскую деятельность и помощь бойцам СВО. Защитница Семенова Анастасия Гвардина добавила, что ее доверитель даже не подходил к трамваю, а лишь снимал происходящее и вскоре покинул место инцидента. В последнем слове подсудимые еще раз извинились перед всеми, кого задела их выходка. Они признали, что повредили памятник, но отрицали реабилитацию нацизма, назвав случившееся «трагической случайностью» под влиянием алкоголя. «Чувство вины за это будет преследовать меня всегда»,— признался Иван Трунов.

В июле глава комитета по транспорту Смольного Денис Минкин в ответ на запрос петербургского депутата Алексея Цивилева сообщил, что работу по присвоению мемориалу «Блокадный трамвай» статуса объекта культурного наследия планируют закончить к октябрю этого года.

Андрей Кучеров