Не умаляя подвига

В Санкт-Петербургском городском суде по делу об осквернении «Блокадного трамвая», по которому проходят трое фигурантов — Михаил Дмитриев, Анатолий Семенов и Иван Трунов,— выступили эксперты со стороны защиты. Участники процесса, а также приглашенные на слушание искусствовед, культуролог и поисковик вступили в дискуссию, что именно представляет собой монумент на проспекте Стачек и чем трудовой подвиг ленинградцев отличается от воинской славы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимым инкриминируют осквернение памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России

Процесс, стартовавший в горсуде в конце прошлого года, на днях вступил в стадию активной полемики: вызванные по ходатайству защиты на заседание эксперты заявили, что «Блокадный трамвай» нельзя считать символом воинской славы, а фотографии, размещенные в его окнах, говорят, по их мнению, не о солдатском, а о трудовом подвиге жителей осажденного города в годы Великой Отечественной войны. Это обстоятельство, уверен представляющий интересы Михаила Дмитриева адвокат Владимир Исаченко напрямую влияет на квалификацию преступления. Его коллеги, защищающие Анатолия Семенова и Ивана Трунова, придерживаются аналогичной позиции.

Подсудимым инкриминируют осквернение памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) и реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Все трое были задержаны в день происшествия и находятся под домашним арестом. Фигуранты, согласно материалам дела, в ночь на 28 июля 2025 года забрались на крышу ретровагона, сорвали два прожектора и табличку с номером, а один из дебоширов, судя по видеозаписи, помочился с крыши. Свои действия они снимали на телефон. Ущерб, причиненный владельцу памятника — ГУП «Горэлектротранс» — оценен примерно в 200 тыс. рублей

Вызванная в суд заместитель директора Музея городской скульптуры искусствовед Елена Крылова подтвердила: в перечне объектов культурного наследия на сайте КГИОП трамвай отсутствует.

В ходе перекрестного допроса адвокат попытался выяснить, можно ли считать трамвай символом воинской славы. «Думаю, что нет»,— ответила эксперт.



Госпожа Крылова пояснила, что памятник был установлен в честь 66-летия снятия блокады и 100-летия трамвайного движения в городе. На уточняющий вопрос, символизирует ли он Победу в Великой Отечественной войне, искусствовед вновь ответила отрицательно, заметив: «Я — искусствовед, я знаю, что монументы создаются иначе. Это не монумент».

В дискуссию вмешалась прокурор, напомнившая о роли трамвая в годы войны: он перевозил солдат к линии фронта, а его вагоны использовались для создания баррикад. Со ссылкой на заключение другого музея гособвинитель подчеркнула, что объект является памятником, прославляющим воинскую славу.

Елена Крылова, не оспаривая исторических фактов, осталась при своем мнении: «Я не отрицаю, что он прославляет, но он не является символом воинской славы». На замечание прокурора о баррикадах из трамвайных вагонов эксперт парировала: их строили из всего, что было под рукой.

Далее выступила профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов культуролог Алла Мельникова. В самом начале она призналась, что о существовании памятника «Блокадный трамвай» узнала только в связи с рассматриваемым уголовным делом.

Отвечая на вопросы господина Исаченко, культуролог также категорично заявила: данный объект не является символом воинской славы: «Не относится, поскольку это гражданский объект». Надпись на памятнике, гласящая об установке в честь столетия петербургского трамвая, прямо указывает на его гражданский статус, указала она.

Подвиг работников трамвайного депо, обеспечивших движение в осажденном Ленинграде, эксперт называет тыловым, что, безусловно, не умаляет его значимости. Однако госпожа Мельникова проводит четкую градацию: трамвай служил для защиты людей, но на него не устанавливали никакие орудия, поэтому это не военный объект. «Блокадный трамвай — это фотографии блокадного города. Здесь нет ничего, относящегося к вооруженным силам. Это про героизм людей в городе»,— резюмировала культуролог.

Очередной эксперт, вызванный стороной защиты —поисковик из организации «Доблесть» Александр Назарин, много лет работающий с воинскими захоронениями,— сказал, что также считает «Блокадный трамвай» памятником именно трудовому подвигу. Для сравнения он привел мемориал «900 дней блокады», который, подчеркнул выступающий, является воинским — в том числе благодаря наличию Вечного огня, которого у оскверненного объекта нет.

Председательствующая судья Наталья Громова обратила внимание свидетеля на таблички, размещенные у трамвая на бетонных блоках, напоминающих противотанковые надолбы. Поисковик, вглядевшись в снимки, сообщил, что это стилизация. Символичность места, на котором настаивает обвинение, по его мнению, также сомнительна.

Эксперт усомнился, что в блокаду трамвайные вагоны с песком перегораживали именно участок на проспекте Стачек, заметив, что фронт находился гораздо дальше.

Реплика прокурора о присутствующем в зале блокаднике вызвала эмоциональную реакцию господина Назарина: «И что? Я уважаю блокадников, отстаиваю их интересы там, где другие не отстаивают!» Специалист дал понять, что для установления истины не следует спекулировать такими вещами.

Кроме того, по инициативе стороны обвинения была допрошена следователь СКР Анастасия Захарова, которая вела дело в отношении Дмитриева, Трунова и Семенова. Она подтвердила, что показания подсудимые давали добровольно. Владимир Исаченко обратил внимание суда на отсутствие в материалах дела исследования, которое подтверждало бы факт реабилитации нацизма, который инкриминируется его подзащитному и остальным фигурантам.

В конце слушания выступил представитель «Горэлектротранса» — как пострадавшей стороны, ходатайствовавший о приобщении к делу данных о том, как предприятие популяризирует «Блокадный трамвай». В свою очередь, адвокат обвиняемого Семенова представила справку о переводе 65 тыс. рублей со счета ее доверителя в адрес ГУП.

Следующее заседание назначено на 25 марта. Защита намерена задать дополнительные вопросы представителям потерпевшего, а также продемонстрировать видеоматериалы.

Андрей Кучеров