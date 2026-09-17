На Ставрополье яйца за неделю подорожали на 4%

Куриные яйца на Ставрополье с 8 по 14 сентября подорожали на 4,02%. Средняя цена десятка составила 103,66 руб. против показателя предыдущей недели. Такие данные содержатся в материалах еженедельного мониторинга средних потребительских цен и их изменения по Ставропольскому краю за период с 8 по 14 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Яйца стали самым заметно подорожавшим продовольственным товаром из представленных в мониторинге за отчетную неделю. Для сравнения, сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 3,18%, до 1198,97 руб. за кг, гречневая крупа — на 2,73%, до 77,27 руб. за кг, вареная колбаса — на 2,37%, до 601,24 руб. за кг.

Рост цен также отмечен на черный байховый чай — на 2,19%, до 1416,06 руб. за кг, сыры — на 1,05%, до 884,94 руб. за кг, и муку пшеничную — на 1,07%, до 64,33 руб. за кг.

Одновременно часть продуктов за неделю подешевела. Наиболее заметно снизилась стоимость яблок — на 5,44%, до 152,20 руб. за кг, репчатого лука — на 5,02%, до 49,84 руб., картофеля — на 3,42%, до 58,10 руб. за кг.

Также дешевле стали капуста белокочанная — на 2,59%, морковь — на 2,23%, свекла — на 1,56%. Баранина снизилась в цене на 0,63%, полукопченая и варено-копченая колбаса — на 0,56%, кефир — на 0,37%.

При этом средняя цена курицы охлажденной и мороженой за неделю выросла на 0,9%, до 260,23 руб. за кг, сосисок и сарделек — на 0,77%, до 560,02 руб., подсолнечного масла — на 0,68%, до 169,13 руб. за литр.

Валерий Климов