На Ставрополье цены на нефть и газ с начала года снизились на 21,7%

Цены производителей при добыче нефти и природного газа в Ставропольском крае в августе 2026 года снизились на 21,7% по сравнению с декабрем 2025 года. Индекс цен составил 78,3%. Такие данные содержатся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В целом в добыче полезных ископаемых цены за восемь месяцев снизились на 21,5% — индекс составил 78,5%. При этом добыча прочих полезных ископаемых, напротив, подорожала на 1,9%. В обрабатывающей промышленности снижение оказалось менее значительным — цены с начала года уменьшились на 5,1%. Наиболее заметное падение здесь зафиксировано в производстве химических веществ и химической продукции — на 10%, производстве мяса и мясной пищевой продукции — на 10,4%, а также в производстве продукции мукомольной и крупяной промышленности — на 7,2%.

В производстве пищевых продуктов в целом цены снизились на 6%, до 94% к декабрю 2025 года. Производство растительных и животных масел и жиров подешевело на 5,2%, молочной продукции — на 0,9%.

При этом в отдельных отраслях цены за восемь месяцев выросли. В производстве напитков рост составил 12,2%, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — 6%, электрического оборудования — 7,2%, прочей неметаллической минеральной продукции — 7,1%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха цены увеличились на 7,5%.

В целом по промышленным товарам цены производителей в августе были на 3,2% ниже, чем в декабре 2025 года. В годовом сравнении, с августом 2025 года, общий индекс составил 100,1%.

Кроме того, в августе по сравнению с июлем 2026 года цены производителей промышленных товаров в целом выросли на 0,1%. В добыче полезных ископаемых месячный рост составил 23,1% (в том числе при добыче нефти и газа — 23,4%), в обрабатывающих производствах — 1,3%.

В обрабатывающей промышленности за месяц наиболее заметно выросли цены на переработку и консервирование мяса — на 16,8%, а также на пищевые продукты в целом — на 6,8%. При этом за месяц снизились цены на химическую продукцию (на 2,9%) и мукомольно-крупяные изделия (на 1,6%).

В годовом выражении (август 2026 года к августу 2025 года) наиболее заметный рост цен отмечен в производстве химических веществ (7,6%), резиновых и пластмассовых изделий (7,1%), прочих пищевых продуктов (6,1%), а также электрооборудования (1,8%).

В сфере электроэнергии, газа и пара годовая динамика показала снижение: цены в целом уменьшились на 4%, а непосредственно при производстве, передаче и распределении электроэнергии — на 5,1%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов индекс цен в августе составил 100% к июлю 2026 года и к августу 2025 года, однако к декабрю 2025 года рост цен достиг 7,5%.

Роман Лаврухин