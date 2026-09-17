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Пожар, возникший после атаки дронов в Таганроге, ликвидировали спустя пять дней

Спустя пять дней в Таганроге ликвидировали пожар, который возник после атаки дронов в ночь на 12 сентября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ликвидация очага возгорания полностью завершена. Водоснабжение восстановлено и работает в штатном режиме», — написала Камбулова.

Ночью 12 сентября в Ростовской области сбили более 70 беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были перехвачены в Таганроге и 11 районах региона.

Мария Хоперская

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