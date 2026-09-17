На Дону с начала года снизились цены на произведенную сельхозпродукцию

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Ростовской области в июле 2026 года снизились на 1,2% по сравнению с декабрем 2025 года. Индекс цен составил 98,8%. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

При этом объем производства сельскохозяйственной продукции в регионе за январь—июль 2026 года составил 170,8 млрд руб. против 167,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Индекс производства сельхозпродукции достиг 100,2%, тогда как в целом по России он составил 98,4%.

Годом ранее динамика цен производителей сельхозпродукции была противоположной: в июле 2025 года их индекс к декабрю 2024 года составлял 102,4%, то есть цены выросли на 2,4%. Таким образом, в 2026 году показатель перешел к снижению.

При этом рост объема производства в денежном выражении составил около 1,8% год к году. В сопоставимых ценах производство практически не изменилось, увеличившись на 0,2%.

Валерий Климов