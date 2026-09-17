Оборот малых предприятий на Дону сократился на 6%

Оборот малых предприятий Ростовской области без учета микропредприятий в первом квартале 2026 года составил 187,3 млрд руб., снизившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее показатель составлял 199,7 млрд руб. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В то же время оборот средних предприятий региона за январь—март вырос с 70 млрд до 72,7 млрд руб., или на 3,9%. Таким образом, динамика оборота в двух сегментах МСП в начале 2026 года была разнонаправленной.

По состоянию на 10 сентября в Ростовской области насчитывалось 369,1 тыс. работников субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 177,1 тыс. человек приходилось на микропредприятия, 141,7 тыс. — на малые предприятия и 50,3 тыс. — на средние. Доля работников микропредприятий составляла 48% от общей численности занятых в МСП, малых предприятий — 38,4%, средних — 13,6%.

Одновременно в регионе существенно сократились расходы консолидированного бюджета на региональные и муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства. За январь—июнь 2026 года на эти цели было направлено 165,4 млн руб. против 443,9 млн руб. за тот же период 2025 года. Снижение составило 62,7%.

При этом данные мониторинга охватывают разные отчетные периоды: оборот малых и средних предприятий приведен за январь—март, расходы бюджета на поддержку МСП — за январь—июнь, а численность работников — по состоянию на 10 сентября 2026 года.

Валерий Климов