В Ростове изменят схему движения автобусов в день матча с «Динамо»

В Ростове-на-Дону в день матча ФК «Ростов» и «Динамо» изменят схему движения пассажирского транспорта. Встреча состоится в 18:30 17 сентября на стадионе «Ростов-Арена», сообщили в городском дептрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

С 16:30 до 21:30 маршруты автобусов № 1, 35, 42, 58, 78 и 83 будут продлены до ТРК «МЕГАМАГ» с организацией посадки и высадки пассажиров на остановке «Аллея „Ростов-Арена“».

В непосредственной близости от стадиона расположена остановка «Аллея Ростов-Арена», через которую проходят автобусные маршруты № 8, 49, 65а и 75 — они также обеспечат транспортную доступность арены для зрителей.

Мария Хоперская