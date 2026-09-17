На Дону вдвое выросло число безработных, открывших свое дело

За январь—июль 2026 года в Ростовской области собственное дело открыли 132 официально зарегистрированных безработных против 68 человек годом ранее. Таким образом, число безработных, перешедших к предпринимательской деятельности, увеличилось почти вдвое. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

При этом общая численность официально зарегистрированных безработных в регионе на 1 августа 2026 года составила 6,61 тыс. человек против 7,45 тыс. годом ранее. За год показатель снизился на 11,4%, или на 847 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в Ростовской области сохранился на уровне 0,3%. В целом по России он также не изменился и составил 0,4%.

Снизилось и число жителей, обращавшихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы. За январь—июль 2026 года таких обращений было 16,52 тыс. против 19,55 тыс. за аналогичный период 2025 года. Снижение составило 15,5%, или около 3 тыс. человек.

Одновременно статистика за второй квартал фиксирует изменения в движении персонала крупных и средних организаций. Численность выбывших работников за год сократилась с 60,22 тыс. до 55,63 тыс. человек. В том числе число увольнений в связи с сокращением численности работников выросло с 328 до 1,42 тыс. человек, тогда как по собственному желанию уволились 42,63 тыс. человек против 48,4 тыс. годом ранее.

Численность работников, принятых в крупные и средние организации, за второй квартал снизилась незначительно — с 48,33 тыс. до 47,62 тыс. человек. На дополнительно введенные рабочие места были приняты 2,48 тыс. человек против 2,55 тыс. годом ранее. При этом число работников, намеченных к высвобождению в следующем квартале, сократилось с 0,6 тыс. до 0,4 тыс. человек.

Вместе с тем во втором квартале выросла неполная занятость. Численность работников, находившихся в режиме неполного рабочего времени, увеличилась с 25,01 тыс. до 30,3 тыс. человек. В частности, по инициативе работодателя — с 341 до 2,54 тыс. человек, а по соглашению между работником и работодателем — с 24,67 тыс. до 27,76 тыс. человек.

Также выросло число работников, находившихся в простое по вине работодателя либо по причинам, не зависящим от работодателя и работника: с 2,8 тыс. до 4,78 тыс. человек. Число работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению, увеличилось с 85,1 тыс. до 87,18 тыс. человек.

На конец июля заявленная работодателями потребность в работниках в регионе составляла 36,8 тыс. человек против 43 тыс. годом ранее, то есть снизилась примерно на 14,4%. При этом просроченная задолженность по заработной плате, составлявшая на конец июля 2025 года 932 тыс. рублей, в июле 2026 года отсутствовала.

Валерий Климов