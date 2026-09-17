В Новошахтинске на 150 квадратных метрах горит мусорный полигон
На мусорном полигоне в Новошахтинске горит мусорный полигон ООО «Экострой-Дон». Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Антонина Пшеничная
Пламя распространилось на площади 150 кв.м. На месте работает восемь единиц спецтехники: бульдозер, экскаватор-погрузчик и шесть камазов.
Работы осложнены трудным рельефом участка задымления и ветреной погодой. В непрерывном режиме производится послойная пересыпка очагов тления инертным грунтом.
Ориентировочное время завершения работ – 19 сентября.