В Новошахтинске на 150 квадратных метрах горит мусорный полигон

На мусорном полигоне в Новошахтинске горит мусорный полигон ООО «Экострой-Дон». Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антонина Пшеничная Фото: Антонина Пшеничная

Пламя распространилось на площади 150 кв.м. На месте работает восемь единиц спецтехники: бульдозер, экскаватор-погрузчик и шесть камазов.

Работы осложнены трудным рельефом участка задымления и ветреной погодой. В непрерывном режиме производится послойная пересыпка очагов тления инертным грунтом.

Ориентировочное время завершения работ – 19 сентября.

Мария Хоперская