В Нальчике после реставрации открыли дачу Иосифа Сталина
B столице Кабардино-Балкарии после реставрации открыли «Дачу И. В. Сталина». Об этом сообщил полпред президента РФ в СКФО.
Согласно архивным сведениям, в период пребывания в республике Иосиф Сталин дважды посещал загородный дом в Нальчике.
Объект культурного наследия отреставрировал Кабардино-Балкарский государственный университет. Коллекцию дачи также пополнили собраниями сочинений Иосифа Сталина, Владимира Ленина и другими редкими фолиантами.