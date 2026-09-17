В Нальчике после реставрации открыли дачу Иосифа Сталина

B столице Кабардино-Балкарии после реставрации открыли «Дачу И. В. Сталина». Об этом сообщил полпред президента РФ в СКФО.

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Согласно архивным сведениям, в период пребывания в республике Иосиф Сталин дважды посещал загородный дом в Нальчике.

Объект культурного наследия отреставрировал Кабардино-Балкарский государственный университет. Коллекцию дачи также пополнили собраниями сочинений Иосифа Сталина, Владимира Ленина и другими редкими фолиантами.

Мария Хоперская