Бюджет Ростова-на-Дону в 2026 году вырастет на 73,1 млн рублей

Доходная и расходная части бюджета Ростова-на-Дону в 2026 году увеличатся на 73,1 млн рублей. Об этом сообщил на заседании городской думы начальник муниципального казначейства Иван Павленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рост доходов в текущем году ожидается за счёт межбюджетных трансфертов. В 2027 и 2028 годах увеличение доходной части планируют обеспечить преимущественно за счёт налоговых поступлений.

Согласно прогнозам, доходы городского бюджета в 2026 году составят 67,8 млрд рублей, а расходы — 69,5 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета оценивается в 1,7 млрд рублей.

В числе целевых расходов — выделение 3,5 млн рублей на оснащение мебелью жилых помещений маневренного фонда. Средства предназначены для горожан, чьё жильё стало непригодным для проживания изза чрезвычайной ситуации.

На 2027 год прогнозируется рост доходов и расходов на 1,7 млрд рублей, на 2028 год — на 1,8 млрд рублей.

Мария Хоперская