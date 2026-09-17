В Ростове-на-Дону запустили чат-бот для поиска эвакуированных машин

В Ростове-на-Дону запустили чат-бот для получения информации об эвакуации автомобилей. Сервис работает в мессенджере Max, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Для проверки статуса автомобиля пользователю необходимо указать его государственный регистрационный номер. В ответ система предоставляет данные о последней эвакуации, включая место нахождения машины, а также дату и время ее перемещения.

Проект реализовали региональное министерство цифрового развития, информационных технологий и связи совместно с компанией Russian Robotics, подразделением ГИБДД и службой эвакуации транспортных средств.

По словам министра цифрового развития, информационных технологий и связи Алексея Копытова, на первом этапе сервис работает в пилотном режиме. Полученные результаты планируется использовать для корректировки его функционала и оценки возможности дальнейшего расширения проекта.

Вячеслав Рыжков