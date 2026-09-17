Вице-губернатор Кубани обосновал Вассерману арест имущества «Казачьего берега»

Заместитель губернатора Краснодарского края Роман Лузинов ответил депутату Государственной думы Анатолию Вассерману по поводу законности возбуждения исполнительного производства в отношении уже демонтированных объектов на семейном курорте «Казачий берег» в Ейском районе. По словам вице-губернатора, оценку доводов сторон осуществляет суд, поэтому, «если заявитель считает, что действиями департамента нарушены его права, он вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании таких действий». Ответ господина Лузинова депутату Вассерману есть в распоряжении «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По информации «Ъ-Кубань», Анатолий Вассерман обратился в администрацию Краснодарского края от имени предпринимателя и общественного деятеля Дмитрия Даньшова, входящего в число учредителей семейного курорта «Казачий берег». По мнению господина Даньшова, действия регионального департамента имущественных отношений по наложению обеспечительных мер на объекты курортного комплекса ущемляют его права и препятствуют развитию семейного курорта «Казачий берег».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2016 году департамент имущественных отношений Краснодарского края подал в отношении ООО «Акватория», владеющего семейным курортом «Казачий берег» в станице Должанской Ейского района, иск в краевой арбитражный суд с требованием снести самовольно возведенные объекты (домики для отдыхающих) общей площадью более 1000 кв. м. В конце 2025 года общество по решению суда само снесло данные объекты недвижимости, после чего обратилось в службу судебных приставов с просьбой прекратить исполнительное производство и снять арест с имущества. В январе 2026 года судебный пристав-исполнитель лично обследовал участок, сделал фотографии территории и официально прекратил производство, а также снял арест с имущества ООО «Акватория». В феврале 2026 года депимущества края подал в арбитражный суд иск с требованием признать постановление пристава незаконным. В июле 2026 года глава Ейского отдела ФССП отменил ранее принятое решение о прекращении исполнительного производства.

«Фактически это означает, что приставы согласились с позицией департамента: спорные объекты якобы продолжают существовать. Сейчас разбирательство продолжается. Для ООО "Акватория" это не только затяжной процесс, но и дополнительные расходы. Компания вынуждена тратить ресурсы на отстаивание своей позиции, хотя обществом решение суда уже исполнено в полном объеме»,— рассказал ранее «Ъ-Кубань» генеральный директор ООО «Акватория» Александр Ветлугаев.

Как говорится в ответе Романа Лузинова депутату Анатолию Вассерману, позиция краевой администрации, оспорившей решение приставов об отмене исполнительного производства и снятии ареста с объектов ООО «Акватория», обоснована тем, что, согласно сведениям ЕГРН, в отношении объектов недвижимости, подлежащих сносу по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 1 августа 2016 года, до настоящего времени зарегистрировано право собственности ООО «Акватория».

«Департамент реализовал предусмотренное законом право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов, поскольку полагает, что постановлением судебного пристава-исполнителя Ейского РОСП ГУФССП по Краснодарскому краю от 23 января 2026 года об окончании исполнительного производства от 18 апреля 2017 года нарушены права и законные интересы субъекта Российской Федерации — Краснодарского края»,— говорится в официальном ответе краевой администрации.

Подробнее о судебных тяжбах курорта «Казачий берег» и регионального департамента имущественных отношений читайте в материале «Как на "Казачий берег" вышел департамент».

Дмитрий Михеенко