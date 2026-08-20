Приставы требуют снести уже демонтированные летние дома на берегу Азовского моря

Старший судебный пристав Ейского РОСП Роман Догадайло постановил возобновить исполнительное производство в отношении спорных объектов ООО «Акватория» (является оператором семейного курорта «Казачий берег» в станице Должанской). Постановлением (есть в распоряжении «Ъ-Кубань») отменяется решение судебного пристава-исполнителя Александры Антипиной, которая в январе 2026 года вынесла решение об окончании исполнительного производства в отношении спорных объектов в связи с его фактическим исполнением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Согласно постановлению об отмене окончания исполнительного производства, ООО «Акватория» обязано осуществить снос самовольно возведенных объектов недвижимости: четырех летних домов для отдыхающих (нежилые здания) площадью чуть более 1 тыс. кв. м на косе Долгой в станице Должанской. Как рассказал «Ъ-Кубань» генеральный директор ООО «Акватория» Александр Ветлугаев, в конце 2025 года общество по решению суда само снесло данные объекты недвижимости, после чего обратилось в службу судебных приставов с просьбой прекратить исполнительное производство и снять арест с имущества.

«В январе 2026 года судебный пристав-исполнитель лично обследовал участок, сделал фотографии территории и официально прекратил производство, а также снял арест. Казалось, вопрос закрыт: решение суда исполнено, доказательства на руках»,— комментирует господин Ветлугаев.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в феврале 2026 года департамент имущественных отношений Краснодарского края подал в арбитражный суд заявление с требованием признать постановление пристава незаконным. В ответ на запрос издания о мотиве данного иска исполняющий обязанности руководителя депимущества Елена Сердюкова сообщила, что ведомство требует устранить допущенные нарушения прав и законных интересов органа краевой власти в связи с неисполнением решения суда в полном объеме, а также в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего порядок сноса объектов недвижимости.

В июле 2026 года на очередном заседании Арбитражного суда Краснодарского края представитель департамента представил постановление Ейского отдела ФССП об отмене ранее принятого решения о прекращении исполнительного производства.

«Фактически это означает, что приставы согласились с позицией департамента: спорные объекты якобы продолжают существовать. Сейчас разбирательство продолжается. Для ООО "Акватория" это не только затяжной процесс, но и дополнительные расходы. Компания вынуждена тратить ресурсы на отстаивание своей позиции, хотя обществом решение суда уже исполнено в полном объеме»,— говорит Александр Ветлугаев.

Он также отметил, что снесенные объекты составляли около половины номерного фонда курорта «Казачий берег» и изначально возводились на основании разрешительных документов, выданных администрацией Ейского района.

Подробнее о судебных тяжбах курорта «Казачий берег» и регионального департамента имущественных отношений читайте в материале «Как на "Казачий берег" вышел департамент».

Дмитрий Михеенко