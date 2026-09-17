Яйца в Ростовской области подорожали на 4,6% за неделю

Средняя цена куриных яиц в Ростовской области с 7 по 14 сентября выросла на 4,6% — с 84,71 до 88,61 руб. за 10 штук. Это наиболее заметное изменение среди продовольственных товаров за отчетный период. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Динамика цен на яйца в городах региона различалась. В Ростове-на-Дону средняя цена десятка выросла с 87,42 до 93,70 руб., в Таганроге — с 86,85 до 89,17 руб., а в Волгодонске — с 73,48 до 75,20 руб.

Среди остальных продовольственных товаров рост цен зафиксирован на гречневую крупу-ядрицу (с 78,21 до 79,49 руб. за кг, или на 1,6%), маргарин (с 281,58 до 284,12 руб. за кг, на 0,9%) и подсолнечное масло (с 152,03 до 152,82 руб. за литр, на 0,5%). Средняя цена говядины увеличилась с 723,30 до 725,98 руб. за кг, курятины — с 263,46 до 264,70 руб. за кг.

При этом по ряду позиций зафиксировано снижение цен. Наибольшее относительное удешевление среди продуктов пришлось на картофель, средняя цена которого уменьшилась с 57,05 до 55,32 руб. за кг, или на 3%. Морковь подешевела с 52,49 до 51,58 руб. за кг (на 1,7%), репчатый лук — с 56,18 до 55,50 руб. за кг (на 1,2%).

Снижение цен затронуло и некоторые мясные и молочные товары. Средняя стоимость вареной колбасы за неделю уменьшилась с 580,82 до 578,97 руб. за кг, сливочного масла — с 1 032,07 до 1 030,31 руб. за кг, полукопченой и варено-копченой колбасы — с 707,84 до 706,58 руб. за кг, творога — с 458,15 до 457,31 руб. за кг.

Минимальные изменения показала бакалейная группа: сахар подорожал с 85,16 до 85,44 руб. за кг, черный чай — с 1 272,77 до 1 273,26 руб. за кг, а цена соли осталась практически неизменной (24,80 и 24,77 руб. за кг). Пшеничная мука подешевела с 53,44 до 53,38 руб. за кг.

В сегменте непродовольственных товаров наиболее заметно выросла цена стирального порошка: средняя стоимость килограмма увеличилась со 188,79 до 192,15 руб., или на 1,8%. Туалетное мыло подорожало с 62,28 до 62,92 руб. за 100 г, хозяйственное — с 62,03 до 62,36 руб. за 200 г.

В сфере услуг средняя стоимость проезда в городском автобусе выросла с 43,39 до 44,01 руб. за поездку (на 1,4%). Тарифы на проезд в трамвае (34 руб.) и троллейбусе (35,73 руб.), а также коммунальные тарифы за неделю остались без изменений. Стоимость холодного водоснабжения составила 59,38 руб. за кубометр, водоотведения — 43,22 руб., отопления — 3 425,99 руб. за Гкал, а электроэнергии — 536,72 руб. за 100 кВт·ч.

В общей сложности из 42 отслеживаемых позиций рост цен зафиксирован по 17 направлениям, снижение — по 17, а еще по 8 позициям цены не изменились.

Данные мониторинга средних потребительских цен актуализированы Ростовстатом по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов