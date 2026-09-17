Горные курорты Сочи разрабатывают пакетные предложения для туристов из Китая

С 22 по 29 сентября в регионе пройдет ознакомительный тур для китайских блогеров и представителей туриндустрии.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Поездка в формате «горы+море» призвана продемонстрировать разнообразие отдыха в Сочи и заложить основу для роста турпотока из Китая. Организаторами выступают Центр стратегических разработок (ЦСР) совместно с ключевыми игроками туристической отрасли: курортом «Роза Хутор», Группой Мантера, Курортом Красная Поляна и группой компаний «Аэродинамика».

Во время ознакомительного тура в прибрежной части Сочи гости из КНР познакомятся с олимпийским наследием, посетят тематический парк развлечений Сочи Парк и исторические достопримечательности, включая музейный комплекс «Дача Сталина». Программа охватит и горный кластер. Блогеры и операторы из Китая примут участие в фестивале New Star Weekend на «Роза Хутор», который объединяет спорт, концерты и вечерние шоу. В программе также — прогулки к горным водопадам, хайкинг с хаски, посещение игорной зоны «Красная Поляна», парка альпак «Пача Мама», этнопарка «Моя Россия» с экспозициями об истории и культуре регионов страны, а также знаменитых краснополянских бань. Участники тура познакомятся с отельной инфраструктурой «Роза Хутор» и Курорта Красная Поляна.

Отдельная часть программы посвящена работе зимних горнолыжных сервисов — например, прокатов и инструкторов. Это позволит представителям туриндустрии Китая лучше оценить продукты, которые можно продвигать на туристическом рынке КНР.

«Сочи способен предложить китайскому туристу практически любой формат отдыха. В рамках одной поездки здесь можно совместить море и горы, активный и семейный отдых, оздоровительные программы, гастрономию и развлечения. Широкая линейка объектов и сервисов Группы Мантера позволяет формировать разные сценарии путешествия и учитывать индивидуальные запросы гостей. Сегодня, благодаря объединению возможностей бизнеса, мы можем предложить еще более комплексный подход к организации отдыха. Рассчитываем, что ознакомительный тур позволит нашим китайским партнерам лучше узнать возможности Сочи и в дальнейшем будет способствовать росту интереса к направлению со стороны туристов из Китая и других стран», — сообщила генеральный директор «Мантера Тревел» Ирина Корчагина.

«Роза Хутор» и Группа Мантера разрабатывают для гостей из Китая пакетные предложения, позволяющие организовать максимально комфортный отдых в Сочи. Летние пакеты включают размещение в отелях на побережье и в горном кластере, экскурсии, активный отдых. Зимние — проживание на горных курортах Сочи, ски-пассы и занятия с горнолыжными инструкторами.

Заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным проектам Василий Афанасьев отмечает: зимой 2026 года китайских гостей в Сочи увеличилось, но общий турпоток из Китая в регион пока остается небольшим.

«Красная Поляна пока малоизвестна в Китае — даже в профессиональной горнолыжной среде. При этом китайские гости, посетившие сочинские горные курорты, впечатлены зоной катания, природой, развитой инфраструктурой, высокими стандартами лавинной безопасности. Сегодня в Китае насчитывается 26 государственных курортов. Протяженность трасс крупнейшего из них составляет 70 километров. В Сочи суммарно доступно более 170 километров трасс. Близость Черного моря обеспечивает уникальный мягкий снег. Благодаря современной инфраструктуре, широкому выбору трасс и присутствию международных гостиничных брендов сочинские горные курорты могут стать для китайских гостей достойной альтернативой горнолыжным комплексам Японии или Европы», — прокомментировал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным проектам Василий Афанасьев.

Главное препятствие для увеличения турпотока из Китая в Сочи — отсутствие прямых рейсов. На сегодняшний день с зарубежными странами Сочи связывают рейсы 14 иностранных авиакомпаний, которые в прошлом году перевезли 446 тысяч пассажиров. В 2025 году аэропорт Сочи обслужил на международных линиях более 1,8 миллиона пассажиров, из которых свыше 350 тысяч — иностранцы. Благодаря развитию прямого авиасообщения в 2025 году «Роза Хутор» и Курорт Красная Поляна нарастили турпоток зарубежных гостей в 1,5–1,6 раза. Увеличить долю гостей из государств Персидского залива помогла работа на профильных туристических выставках в арабских странах под объединенным брендом Discover Russia.

Организаторы ожидают, что визит блогеров и представителей туриндустрии КНР повысит интерес китайских туристов к горнолыжным курортам Сочи и будет способствовать росту въездного турпотока в регион.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295

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