Маша Макарова, балет «Эсмеральда» и фестиваль йоги

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино, спектакли и балет, а также посетить выставку фестиваль йоги и интерактивное шоу «Чья-то свадьба». Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В клубе Embargo 18 сентября в 19:30 выступят Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». В программе заявлены такие шлягеры как «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», а также композиции с альбома Rap For Mama, который вышел этим летом.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)

18 сентября в 20:00 в «Оркестровой яме» пройдет акустический концерт Маши Макаровой. Артистка известна, прежде всего, тем, что в 1997 году основала коллектив «Маша и Медведи», который быстро завоевал всероссийскую популярность благодаря хитам «Земля», «Без тебя» и «Любочка».

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

В ДК «Ростсельмаш» 19 сентября в 18:00 выступит симфонический оркестр CAGMO, специализирующийся на классических аранжировках современной музыки. Коллектив при свете свечей представит новую концертную программу «Хор Русского Рока». Прозвучат песни таких групп как «Агата Кристи», «Аукцыон», 7Б, «Маша и Медведи», «Гражданская Оборона», «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Алиса», «Смысловые Галлюцинации», «Альянс», «Чиж & Co», «Пилот».

Стоимость билетов — от 2300 руб. (6+)

На стадионе «Кроп Арена» 19 сентября в 19:00 пройдет концерт российского рэпера, основателя объединения «52» Friendly Thug 52 Ngg (Александр Романов). Со сцены прозвучит уличный рэп, вдохновленный классическим андеграундом США, треки о жизни улиц, криминальном прошлом и сохранении человеческих ценностей. В 2024 году Александр вошел в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».

Стоимость билетов — 6000 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

В театре «Человек в кубе» в пятницу в 19:00 можно посмотреть драму «За закрытыми дверями». Эта пьеса — программная для творчества Сартра и французского экзистенциализма. Главные герои — журналист Гарсен, интеллектуалка Инэс и красотка Эстель — оказываются в гостиничном номере без окон и с запертой дверью. Герои мучаются от того, что в их прошлом присутствует нечто, что уже невозможно изменить. «События и осознания, которые предстоит пережить героям куда серьезнее, чем невозможность покинуть комнату», — говорится в описании спектакля.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

20 сентября в 19:00 театр «Линии» покажет спектакль «Скрипка Ротшильда» по рассказу Антона Чехова. Это трагическая история о позднем духовном прозрении человека, который всю жизнь измерял окружающий мир исключительно материальными убытками, но перед лицом смерти осознал истинную ценность человечности и искусства.

Стоимость билетов — 1700 руб. (16+)

В воскресенье в 18:00 на сцене музыкального театра Ростова — балет «Эсмеральда», поставленный по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». В центре сюжета — история трагической судьбы прекрасной цыганки Эсмеральды, в которую влюблены благородный поэт Пьер Гренгуар, несчастный горбун Квазимодо, коварный священник Клод Фролло и красивый, но ветреный капитан Феб де Шатопер.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

18 сентября в 19:00 кинотеатр «Горизонт Cinema&Emotion» покажет музыкальный фильм «Лучшее лето». Картина представляет собой подборку архивных кадров австралийского фестиваля Summersault 1990-х, выступления и закулисные интервью Sonic Youth, Beastie Boys, Foo Fighters, Pavement, Rancid, Beck, The Amps и Bikini Kill.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

В кинотеатрах Ростова проходят показы фильма «Охота на императора» режиссера Алексея Пиманова. Действие картины разворачивается в Москве после ее взятия войсками Наполеона. Император занимает Кремль, а монахи Чудова монастыря готовят покушение на него. Одновременно молодая дворянка Мария пытается застрелить Наполеона, чтобы отомстить за погибшего брата. Главные роли исполнили Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Виктор Сухоруков и Алексей Чадов.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

20 сентября в 20:00 в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» можно посмотреть документальный фильм «Овсянка для чемпионов». Это рассказ о Чарли Миллере — основателе и бессменном организаторе Чемпионата мира по приготовлению овсяной каши, который ежегодно проходит в деревне Каррбридж на севере Шотландии.

Стоимость билетов — 500 руб. (18+)

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Чем еще заняться

На площадке Embargo 20 сентября в 08:00 начнется фестиваль Yoga Yuga Fest. Основой программы станут спокойные практики, дающие устойчивость и ощущение тепла. Участники смогут «замедлиться, бережно интегрировать опыт и подготовиться к зиме, когда солнца становится меньше», обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (0+)

20 сентября в 17:00 в ресторане «Две рульки» пройдет шоу «Чья-то свадьба». Участники интерактивного мероприятия смогут выбрать свою роль (свекровь, бывшая девушка, друг из Чалтыря и т.д.) и стать частью «свадьбы», в программе которой есть все традиционные ритуалы: выкуп, конкурсы, тосты, песни и танцы. Гости, не желающие выбирать роль, смогут просто наблюдать за праздником.

Стоимость билетов — 3450 руб. (16+)

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