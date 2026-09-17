Число неформально занятых на Северном Кавказе достигло 42%

Во втором квартале 2026 года в неформальном секторе СевероКавказского федерального округа (СКФО) трудились почти 2 млн человек — это на 2,1% больше, чем годом ранее. Доля неформально занятых в округе достигла 41,9 % от общей численности работающих, свидетельствуют данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, рассчитанные на основе статистики Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Наиболее высокая доля неформальной занятости зафиксирована в Ингушетии — 68,6% (150,9 тыс. человек). Существенные показатели отмечены и в других субъектах округа: в КабардиноБалкарии — 51,2% (237,1 тыс. человек), в Северной Осетии — 45,8% (137,1 тыс.), в Дагестане — 44,2% (626,5 тыс.), в КарачаевоЧеркесии — 40,5% (85,6 тыс.) и в Чечне — 38,2% (239,6 тыс. человек).

В Ставропольском крае во втором квартале 2026 года неформальный сектор охватывал 484,1 тыс. человек, или 33,5% от общего числа занятых; за год показатель сократился на 1,2 %.

По стране рост численности неформально занятых за год зафиксирован в 38 регионах. Лидером по динамике стала Тюменская область — число таких работников увеличилось на 87,7 %, достигнув порядка 190 тыс. человек. В числе регионов с заметным приростом — Липецкая область (+58,8 %), Еврейская автономная область (+40,2 %), Пензенская область (+36 %) и Орловская область (+26 %).

При этом в половине субъектов РФ зафиксировано сокращение числа занятых в неформальном секторе. Наиболее существенное снижение отмечено в Свердловской области — на 62,9 %, Магаданской области — на 60,3 % и Забайкальском крае — на 34 %.

Мария Хоперская