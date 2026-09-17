Число неформально занятых в Ростовской области выросло на 13,3%

По итогам второго квартала 2026 года в неформальном секторе Ростовской области было занято 595,9 тыс. человек. Это на 13,3% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Доля неформально занятых в регионе достигла 27,2% от общей численности работающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Южном федеральном округе (ЮФО) в апреле — июне 2026 года насчитывалось 2,41 млн неформально занятых — за год их число увеличилось на 6% (на 137,6 тыс. человек), а доля составила 28,5% от общего числа занятых. Лидером по численности неформально занятых в округе стал Краснодарский край — там этот показатель достиг 844,6 тыс. человек.

Рост числа неформально занятых за год отмечен в 38 регионах РФ. Наиболее существенная динамика зафиксирована в Тюменской области — показатель увеличился на 87,7%, до порядка 190 тыс. человек. В числе лидеров также Липецкая область (+58,8%), Еврейская автономная область (+40,2%), Пензенская область (+36%) и Орловская область (+26%). При этом в половине российских регионов численность неформально занятых сократилась. Самое значительное снижение отмечено в Свердловской области — на 62,9%, Магаданской области — на 60,3% и Забайкальском крае — на 34%.

Мария Хоперская