В Шахтах за посредничество во взяточничестве судят начальника угрозыска

Шахтинский городской суд Ростовской области рассматривает уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска подразделения МВД, обвиняемого по ч. 5 ст. 281.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, полицейский предложил обвиняемой по одному из уголовных дел выступить посредником в достижении договоренности с неустановленными должностными лицами суда о передаче взятки в размере 3 млн рублей. Взамен предполагалось вынесение приговора с назначением условного осуждения (ст. 73 УК РФ).

В настоящее время дело находится на стадии судебного разбирательства. Очередное заседание назначено на 22 сентября 2026 года.

Мария Хоперская