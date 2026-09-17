На Ставрополье и в КЧР запретили продажу партии вакцины «Мультикан-8»

Серия №20 ветеринарной вакцины для собак «Мультикан-8» запрещена к реализации на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Препарат предписано изъять из оборота и уничтожить, сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Решение принято после проверки, в ходе которой специалисты выявили несоответствие препарата установленным требованиям качества. Вакцина применяется для профилактики у собак ряда инфекционных заболеваний, включая чуму плотоядных, энтериты, лептоспироз и бешенство.

Ранее сообщения о гибели и ухудшении состояния собак после вакцинации «Мультиканом-8» появлялись в российских СМИ. В частности, о подобных случаях сообщалось в Ярославле, Саратовской, Тульской и Свердловской областях, Москве и Московской области.

В Россельхознадзоре не уточнили число доз препарата серии №20, находившихся в обращении на территории двух регионов.

Наталья Белоштейн