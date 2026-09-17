Власти Северной Осетии требуют расторжения договора аренды 17 га в урочище «Джимара»

Арбитражный суд РСО-Алания принял к производству исковое заявление ГКУ «Управление земельными ресурсами РСО-Алания» к КФХ «Дзинага» о расторжении договора аренды участка площадью 174 262 кв. м в урочище «Джимара». Определение суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам, спорный договор был заключен 18 октября 2012 года. Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 15:08:0030301:10, расположенном в Пригородном районе республики.

Памятник природы Урочище Джимара — заповедная территория в Пригородный районе Республика Северная Осетия — Алания. Площадь составляет 20 км.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, к разбирательству привлечено Управление Росреестра по республике. Позднее состав участников был дополнен Министерством природных ресурсов и экологии РСО-Алания.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», КФХ «Дзинага» зарегистрировано в 1993 году в селе Камбилеевское. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Руководитель — Ефим Темираев.

Суд обязал истца направить копию искового заявления вновь привлеченному третьему лицу — Министерству природных ресурсов и экологии РСО-Алания — и представить на заседание подлинники приложенных документов.

Ответчику КФХ «Дзинага», а также обоим третьим лицам предписано предоставить суду отзыв на иск с нормативным и документарным обоснованием своей позиции, направив копии этих документов истцу. Доказательства отправки отзывов должны быть представлены в канцелярию суда до начала заседания. Всем участникам процесса необходимо обеспечить явку полномочных представителей.

В определении судья указала на возможность урегулирования спора мирным путем. Стороны вправе использовать любые примирительные процедуры, предусмотренные главой 15 АПК РФ, включая переговоры, медиацию или передачу дела в третейский суд. Суд также разъяснил процессуальные обязанности сторон: согласно ст. 65 АПК РФ, участники обязаны раскрыть доказательства перед другими лицами до начала заседания, а обстоятельства считаются признанными, если они прямо не оспорены оппонентом (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ).

Кроме того, суд предупредил, что при отсутствии возражений и надлежащем извещении предварительное заседание может быть завершено с одновременным переходом к рассмотрению дела по существу.

В июле 2026 года сообщалось, что Минприроды Северной Осетии организовало проверку после известия о свадьбе блогера Иды Галич у Мидаграбинского озера. Цель проверки — оценить, соответствует ли мероприятие установленному режиму использования особо охраняемой природной территории, в частности памятника природы регионального значения «Урочище Джимара».

Министр природных ресурсов и экологии РСО-Алания Вадим Базаев заявлял, что официального разрешения на проведение массового мероприятия не выдавалось, а организаторам может грозить административная ответственность. Однако результаты проверки не были обнародованы.

Тат Гаспарян