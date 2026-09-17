На Дону строят и ремонтируют четыре дорожных объекта

В Ростовской области одновременно строят и ремонтируют несколько объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет о новой магистрали «Орбитальная-2», участке улиц Сарьяна — Мясникова, реконструкции путепровода у Батайска и открытии дороги по улице Вавилова. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, началось строительство дороги «Орбитальная-2»: подрядчик приступил к первому участку протяженностью 9 км — от микрорайона Суворовского до улицы Обсерваторной. Завершить этап планируется в декабре 2027 года, на строительство направлено 3,6 млрд руб. Всего в планах — 25 км четырехполосной дороги, которая соединит трассу Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск с М-4 «Дон» и обеспечит выход на автодорогу Большой Лог — Новочеркасск. Предусмотрены освещение, тротуары, велодорожки, остановочные комплексы, разворотные карманы и два мостовых перехода.

На этой неделе дорожники начали ремонт 2,5 км на участке автодороги ул. Сарьяна — ул. Мясникова в Ростове, на который жаловались местные жители. Из дорожного фонда области направлено свыше 80 млн руб. Снимут старый асфальт, уложат два новых слоя, отремонтируют тротуары и приведут в порядок люки. Здесь впервые применят новые дорожные смеси, более устойчивые к высоким нагрузкам и перепадам температур. Работы планируется завершить до 1 декабря.

Еще один проект — реконструкция путепровода на северном подъезде к Батайску. Он уже прошел госэкспертизу, предусмотрено строительство двух новых путепроводов по три полосы каждый с переходно-скоростными полосами, переустройством освещения и барьерного ограждения. Начать работы планируется в 2027 году, срок строительства — три года. Движение по существующему путепроводу на время реконструкции сохранится.

Также открыт участок дороги по улице Вавилова от проспекта Королева до переулка Изыскательского — четыре полосы, по две в каждом направлении.

Алина Зорина