Тарифы не дошли до предела

В среднем рост платы граждан за коммунальные услуги в Ставропольском крае в 2026 году составит 15,8% при установленном федеральном предельном индексе в 22%. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в региональной тарифной комиссии края. Для сравнения, в Тюменской области этот показатель составил 17,2%, в Дагестане — 17,9%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В РТК пояснили, что федеральный индекс ограничивает не рост тарифов на отдельные ресурсы, а изменение совокупного платежа граждан за весь набор коммунальных услуг в среднем по региону при сопоставимых условиях. Поэтому стоимость отдельных услуг — тепла, воды, электроэнергии, водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами — может увеличиваться разными темпами.

Сдержать рост платежей, как отметили в комиссии, удалось за счет решения губернатора Ставропольского края о выделении из регионального бюджета 1,54 млрд руб. на компенсацию «межтарифной разницы» для крупнейших ресурсоснабжающих организаций — ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и ГУП СК «Крайтеплоэнерго». В ведомстве добавили, что основной причиной повышения тарифов стал рост экономически обоснованных расходов предприятий ЖКХ, связанных с производственной деятельностью.

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами тарифы выросли из-за актуализации потоков направления отходов в территориальной схеме. При этом, как подчеркнули в РТК, в утвержденные ставки не включаются долги коммунальных предприятий, а сверхнормативные потери ресурсов относятся к убыткам организаций и не перекладываются на потребителей.

Тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, тепловую и электрическую энергию, а также на обращение с ТКО были утверждены комиссией в декабре прошлого года. Розничные цены на газ будут установлены дополнительно после 1 октября 2026 года. Часть тарифов действует единообразно для всего края, в частности на электроэнергию и газ, другие устанавливаются индивидуально для каждой ресурсоснабжающей организации.

По оценке РТК, у подавляющего большинства жителей края изменение совокупной платы за коммунальные услуги с 1 октября 2026 года не превысит 15%.

Для граждан, у которых расходы на оплату жилья и ЖКУ превышают максимально допустимую долю в доходе семьи, продолжит действовать механизм адресных субсидий. Назначением выплат занимаются органы труда и социальной защиты муниципалитетов.

Кандидат экономических наук, эксперт по цифровой экономике и отраслевым рынкам Владислав Скрипко отмечает, что индекс в 22% нельзя воспринимать как автоматическое повышение каждой строки квитанции. По его словам, итоговая прибавка зависит от муниципалитета, поставщика, набора услуг и фактического потребления. Эксперт считает, что региону важно раскрывать не только новые тарифы, но и перечень объектов модернизации, сроки работ и ожидаемые показатели — снижение аварийности, потерь воды и тепла, продолжительности отключений.

Основатель инжиниринговой компании «Элемент», член-учредитель ассоциации «Нотех» Алексей Лукьянчиков также подчеркивает, что повышение тарифов само по себе не гарантирует улучшения коммунальной инфраструктуры.

«Потребитель должен понимать, какая часть дополнительных средств направляется на модернизацию сетей и повышение надежности, а какая связана с ростом текущих затрат ресурсоснабжающих организаций»,— говорит он.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел считает, что высокая индексация делает особенно важным контроль инвестиционных программ. По его словам, дополнительные средства должны выражаться в конкретных результатах: замененных сетях, введенных котельных и водоводах, снижении аварийности и технологических потерь. Эксперт также обращает внимание, что после октябрьского повышения часть семей, ранее не имевших права на субсидии, может получить такую возможность из-за увеличения доли расходов на ЖКУ в совокупном доходе.

Тат Гаспарян